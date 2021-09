Le faccende domestiche ci portano via molto tempo ogni giorno. Pulire la casa è un’azione quotidiana. Ci sono sempre molte cose da fare: lavare la biancheria, pulire i pavimenti, spolverare e tanto altro.

Ci sono, però, alcuni angoli della nostra casa che spesso trascuriamo perché li consideriamo secondari. Piastrelle, lampadari, vetri e pareti non sono spazi che puliamo ogni giorno.

Spesso cerchiamo dei modi per fare queste faccende più in fretta. In un precedente articolo, abbiamo spiegato che in pochi conoscono questi piccoli trucchi per pulire le pareti di casa in modo veloce ed efficace.

Anche oggi vogliamo dare dei consigli pratici ai nostri Lettori riguardo alle pareti. Quindi, ecco i trucchi della nonna per pulire velocemente la carta da parati senza lasciare macchie.

La carta da parati è un tipo di rivestimento che si usa sulle pareti. Questa può essere di diversi materiali ed ovviamente in base a ciò cambia il modo per pulirla. Questo rivestimento, molto in auge tra gli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo, è recentemente tornato di moda.

La carta da parati ha il pregio di proteggere maggiormente le nostre pareti rispetto alle vernici. Inoltre, può essere lavata. Spieghiamo dunque in che modo lavare la carta da parati senza lasciare tracce.

Ecco i trucchi della nonna per pulire velocemente la carta da parati senza lasciare macchie

La carta da parati sporca, ingiallita o macchiata può rendere le nostre case sciatte e trascurate. Se la nostra carta da parati è in tessuto o in vinile generalmente possiamo lavarla. Dopo aver controllato le specifiche ed aver verificato se la nostra carta da parati è lavabile, possiamo procedere.

Un metodo efficace per rimuovere le macchie dalla carta da parati di tipo lavabile è il sapone di Marsiglia. Tutto ciò che dovremo fare è aggiungere 25 grammi di sapone di Marsiglia in scaglie in un litro d’acqua tiepida.

A questo punto, dobbiamo inumidire un panno in microfibra e rimuovere le macchie. Infine, usiamo un panno morbido ed asciutto per tamponare e far asciugare prima la parete.

Amido di riso

Se la nostra carta da parati non è lavabile, dovremo procedere in modo diverso. L’amido di riso è un ingrediente in grado di assorbire il grasso l’unto.

Sarà sufficiente passare l’amido sulle macchie o sulle parti ingiallite della carta. Lasciamolo in posa per 20 minuti e poi rimuoviamo i residui con un panno asciutto.

Gomma

Se la carta da parati è in cellulosa, la classica gomma da cancellare è perfetta per rimuovere le macchie o gli scarabocchi. La dobbiamo usare come faremmo su un foglio di carta, soltanto più delicatamente facendo attenzione a non strapparla.

Consigli

Prima di procedere raccomandiamo di verificare le specifiche della propria carta da parati. Controlliamo i materiali di composizione della carta e se sia lavabile o meno.

In ogni caso, ricordiamoci che sebbene lavabile la carta da parati potrebbe rovinarsi se usiamo troppa acqua. Quindi agiamo sempre con cautela.