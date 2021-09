Per tutti coloro che non possono rinunciare al dolce anche quando mangiano in ufficio o comunque fuori casa, questa è la ricetta ideale. Infatti, questi dolcetti sono perfetti sia come spuntino a metà mattina, per risvegliare il cervello e ritrovare le forze. Ma anche e soprattutto per concludere in dolcezza il pranzo, sia a casa che in ufficio. Con questa ricetta, poi, sarà semplice far colpo su amici e colleghi, senza il bisogno di spendere soldi in pasticceria.

Si tratta della ricetta dei pistacchiotti, degli strepitosi biscotti al pistacchio pronti in 10 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 ingredienti e 10 minuti per preparare questo dolce irresistibile e che soddisfa ogni palato

I pistacchiotti sono dei biscotti facilissimi da preparare e che non richiedono chissà quale spesa folle, dato che servono solamente 3 ingredienti. Dal gusto intenso e delizioso, piacciono a tutti, grandi e bambini, e si preparano in un battibaleno. Vediamo quindi come prepararli.

Ingredienti:

140 gr farina 00;

330 gr crema spalmabile al pistacchio;

1 uovo.

Procedimento

Il procedimento per preparare questo dolce incredibile è semplicissimo. Infatti, basterà unire 180 grammi di crema al pistacchio con l’uovo in una terrina e mescolare; poi, unire la farina e mescolare nuovamente.

A questo punto, dividere l’impasto in circa 16 palline, modellarle e disporle su una teglia, dopo averla rivestita con della carta da forno. Infornare e cuocere in forno preriscaldato per 10-13 minuti circa a 170 °C.

Dopo aver sfornato i pistacchiotti, farli raffreddare e decorarli con la restante crema al pistacchio prima di servirli.

Ora, i deliziosi pistacchiotti sono pronti per essere gustati.

Consigli e conservazione

Quindi, la ricetta per preparare questo dolce irresistibile e che soddisfa ogni palato con solo 3 ingredienti è semplice e richiede appena 10 minuti. Volendo, per rendere più verdi i biscotti, si può sostituire una parte della farina 00 (40-50 grammi) con della farina di pistacchi. Inoltre, per un risultato estetico più piacevole, si possono decorare i biscotti a piacere. Si consiglia di aggiungere della granella di pistacchi, o anche di nocciole, sulla crema in cima al biscotto, ad esempio. Oppure, per aggiungere una nota di golosità, si possono decorare con scaglie di cioccolato, bianco o fondente a seconda dei gusti.

In ogni caso, questi deliziosi biscotti si conservano per 3 giorni a temperatura ambiente, possibilmente in un barattolo ermetico.

Approfondimento

L’irresistibile ricetta del rotolo d’oro un antipasto fresco e genuino ideale per l’estate