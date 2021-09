“Mens sana in corpore sano” dicevano i latini. Un motto che è ancora oggi lo slogan della medicina moderna. Probabilmente ci eravamo adagiati negli ultimi anni in un tipo di vita troppo pigro. C’è voluta purtroppo una pandemia mondiale per tornare a farci capire l’importanza della salute. Non solo fisica, ma anche mentale, soprattutto se vogliamo cercare di contrastare con successo l’avanzare degli anni. Qualcuno fece una volta una battuta dicendo che compiuti i 40 anni la vita è un lungo scivolo così veloce da non accorgersi del tempo che passa. Però sta anche decisamente a noi mantenerci attivi e in salute. Ecco perché il nostro cervello ha assolutamente bisogno di questi alimenti che allontanano la vecchiaia.

Un trio di pesci benefici

Una buona salute del cervello passa anche dagli alimenti che vengono dal mare. In modo particolare, la scienza della nutrizione riconosce proprietà benefiche per la memoria e l’elasticità mentale in:

salmone;

sgombro;

merluzzo.

Sono sempre di più anche gli studi internazionali che sostengono come questi pesci, salmone in testa, ricchissimi di nutrienti, facciano benissimo anche al cuore.

Il valore dei cereali integrali

Quando parliamo di cereali integrali, non dobbiamo fare l’errore di ritenerli importanti solo per la linea. Innanzitutto, la medicina alimentare li consiglia come alternativa ai prodotti che derivano dalla farina tradizionale, per la salute del cuore. Poi, pochi sanno però che sono eccezionali anche per la mente. Attraverso, infatti il processo di rilascio graduale degli zuccheri nel sangue, i cereali integrali permettono alla mente di godere di maggiore concentrazione durante la giornata. Merito del loro indice glicemico così basso, salutare non solo per il fisico, ma anche per la mente. E non dimentichiamoci di abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono.

Gli alimenti antistress

Quando gustiamo i frutti di bosco, magari in cima a una succulenta torta, dovremmo pensare anche ai benefici che portano al nostro cervello. La loro è una funzione indiretta ma importante nei confronti della nostra mente. Grazie agli zuccheri naturali, alle vitamine e agli antiossidanti, ribes, mirtilli e more producono un effetto rilassante per il sistema nervoso. Unitamente a questa azione, fungendo da veri e propri spazzini nel sangue, permettono una circolazione sanguigna veloce e fluida. Questa importante sinergia libera quindi il cervello dalle tossine, permettendogli di stimolare la memoria, la prontezza e le facoltà cognitive.

