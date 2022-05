Pochi sanno che la scelta degli infissi in casa influisce notevolmente sui costi delle bollette. Dunque optare per quelli giusti è un passo importante non solo da un punto di vista estetico. Ebbene, scegliere un infisso in PVC bianco è una delle migliori opzioni per garantire un arredamento di gusto senza spendere troppo.

Purtroppo con il passare del tempo può succedere che il bianco tenda a macchiarsi e diventare giallo.

Ma non c’è da preoccuparsi perché per risolvere questo problema basta tornare indietro con la memoria. Infatti ecco i trucchetti che usavano le nonne per sbiancare questi pezzi di arredo.

Le basi

Dunque per prima cosa eliminiamo la polvere semplicemente con un panno morbido. Non c’è bisogno di usare alcun detergente. Quindi mettiamo in uno spruzzino una soluzione fatta di 4 parti di acqua ed una parte di aceto. Se possibile adoperiamo un aceto bianco, preferibilmente di alcol. Quest’ultimo infatti, per la sua stessa composizione chimica, risulta essere il più efficace nelle pulizie ed ha un costo contenuto. Non ci resta che prendere un panno di microfibra. Questo tessuto infatti è il migliore per assorbire i liquidi in eccesso e contemporaneamente eliminare lo sporco senza graffiare.

Chi non ama l’odore pungente dell’aceto potrà invece utilizzare un altro trucchetto. All’acqua infatti basterà aggiungere qualche goccia di detersivo per i piatti. Questo è un prodotto che scioglie il grasso ed elimina lo sporco anche se in bassa concentrazione. Suggeriamo di ricorrere a questa soluzione soprattutto per le finestre della cucina.

In tutti i casi non dimentichiamo di passare anche le guarnizioni di gomma con la soluzione detergente scelta.

Ecco i trucchetti che usavano le nonne per sbiancare gli infissi in PVC e togliere macchie e graffi in un attimo

È importante durante la pulizia non tralasciare le parti meccaniche dell’infisso. Uno spray alla vasellina ci consente in un colpo solo di lubrificare, pulire e proteggere questa parte. Con una sola spruzzata ed un passaggio veloce con un panno avremmo quindi centrato l’obiettivo.

Infine vogliamo svelare ai nostri Lettori un trucchetto davvero geniale che adoperavano i nonni per riparare i piccoli graffi che talvolta si creano su questa superficie. Una piccola quantità di dentifricio a pasta bianca distesa con un panno di cotone non colorato eliminerà in un colpo solo queste imperfezioni.

