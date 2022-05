La patina bianca sui bicchieri è tanto comune quanto brutta da vedersi. Purtroppo il calcare è la causa di questo problema. Che si lavino le stoviglie a mano o in lavatrice, la durezza dell’acqua le rende con il tempo sempre più opache. Ma ci sono delle soluzioni naturali per risolvere questo problema.

Ebbene, altro che aceto e bicarbonato è questa l’ultima novità per avere delle stoviglie pulite e brillanti in poco tempo e senza fatica. Infatti, fra i rimedi della nonna più conosciuti ed utilizzati ci sono questi due prodotti. C’è chi riempie i contenitori infatti di acqua con il bicarbonato e li lascia in ammollo per lungo tempo. Poi procede con il risciacquo ed infine l’asciugatura con un panno di cotone. Altri scelgono di adoperare l’aceto, sfruttandone il potere sgrassante e lucidante. Anche in questo caso le stoviglie vanno lasciate a mollo per almeno mezz’ora. Poi sciacquate ed infine asciugate con un panno morbido. Entrambi questi metodi hanno bisogno di tempi lunghi. Infatti il tempo minimo di ammollo è di mezz’ora se si vogliono ottenere buoni risultati.

Altro che aceto e bicarbonato è questa l’ultima novità per eliminare il calcare dai bicchieri in un attimo

Eppure c’è un’alternativa che non sono in molti a conoscere. Un metodo davvero veloce ed efficace per eliminare l’alone opaco e far tornare a splendere i nostri bicchieri in un attimo. Utilizzeremo un ingrediente presente in tutte le case: il dentifricio.

Mettiamoci al lavoro.

Per prima cosa stendiamo un velo leggero di questo prodotto sul vetro. Possiamo aiutarci con una spugna morbida o un dischetto di ovatta pressata. Dobbiamo cospargere interamente tanto l’esterno quanto l’interno del bicchiere. Una volta terminata questa operazione sciacquiamo subito con acqua tiepida et voilà.

In poche e semplici mosse avremo ottenuto un ottimo risultato facendo a meno di lunghi ammolli. Attenzione però al dentifricio che scegliamo di utilizzare. Infatti per compiere questa operazione non bisogna mai ricorrere ai prodotti per la pulizia della bocca che non contengano microsfere. Queste infatti potrebbero irrimediabilmente graffiare il vetro. Meglio optare per uno liscio ed a pasta bianca.

Infine un’ultima raccomandazione. Se dobbiamo lucidare dei bicchieri di fattura pregiata spalmiamo prima il dentifricio su una piccola parte nascosta del bicchiere e risciacquiamo. Se non riveliamo alcun danno possiamo procedere come descritto. I nostri bicchieri dunque brilleranno anche senza sforzo ed in poco tempo.

