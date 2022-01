Nulla sembra fermare la discesa del titolo Visibilia Editore che ormai spera solo nella tenuta della massima estensione ribassista. I possibili segnali di inversione cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, infatti, non sono stati confermati e il ribasso è andato avanti senza sosta.

L’ultimo esempio è quello di cui abbiamo parlato nel report dal titolo Ottimo segnale di acquisto sul titolo Visibilia Editore che potrebbe ripartire al rialzo. In quell’occasione scrivevamo

… sia il BottomHunter che lo Swing Indicator hanno dato un segnale di acquisto. Ci sarebbero, quindi, tutti i presupposti per una duratura inversione di tendenza. Quindi, un ottimo segnale di acquisto sul titolo Visibilia Editore che potrebbe ripartire al rialzo. Tuttavia c’è un aspetto che non va sottovalutato. Il rimbalzo si è fermato sulla prima importante resistenza in area 4,68 euro lungo il percorso rialzista. La chiusura settimanale, infatti, è stata a 4,67 euro, immediatamente sotto la resistenza. Quando accadrà in chiusura del 12 novembre, quindi, sarà d’importanza fondamentale per capire cosa accadrà nel medio lungo termine del titolo.

Purtroppo il segnale rialzista non è stato confermato e le quotazioni del titolo hanno perso un ulteriore 40%. A supporto della tesi ribassista facciamo notare come il ribasso sia sostenuto da volumi in rialzo. A questo punto l’unica speranza per rivedere una tendenza rialzista duratura è quella che il titolo raggiunga la sua massima estensione ribassista in area 2,12 euro (III obiettivo di prezzo). C’è, quindi, spazio per un ulteriore ribasso di oltre il 30% rispetto ai livelli attuali.

Prima di concludere ricordiamo un importante aspetto. Con un indice di liquidità superiore a 1 e un rapporto Debito Totale/Capitale intorno al 50% il titolo mostra una buona condizione del suo stato finanziario.

Avvertenza

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è di circa 700.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore ai 5.000 euro.

Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta del 7 gennaio a quota 2,85 euro in rialzo dell’1,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale