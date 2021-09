Il colore delle rose rimandano a un significato in particolare. Quella rossa è simbolo di amore e passione, la gialla gelosia, bianca la purezza, rosa amicizia.

Esteticamente è tra i fiori più affascinanti al Mondo, oltre a essere molto antica. Nella mitologia, la rosa nasce dal sangue versato da Afrodite che, mentre cerca di salvare il suo amato Adone, si punge tra i rovi. Anche per questo motivo, questo fiore, dal colore rosso intenso, ha un significato di amore profondo.

Al di là del mito, le rose sono belle da vedere e sprigionano un meraviglioso odore. Da questa pianta possiamo ricavare l’olio essenziale e l’acqua profumata. Infatti non è raro trovarla tra gli ingredienti di vari cosmetici e creme.

Per chi vuole avere un bel roseto in giardino, però, non è sempre facile riuscire ad avere grandi e prosperosi fiori. Soprattutto se non siamo esperti giardinieri, è facile rimanere delusi dai risultati.

Ecco i semplici trucchi per avere rose spettacolari come quelle del vivaio

Gli esperti del verde sicuramente avranno un pollice verde allenato, ma anche i principianti possono riuscire a mantenere le rose fiorite e in salute. Possiamo coltivarle in vaso o in giardino, l’importante è seguire degli accorgimenti utili.

Sono piante che hanno bisogno di molta acqua, innaffiarle spesso, di mattina, potrebbe essere una mossa giusta. Anche se spesso è meglio riempire d’acqua direttamente il sottovaso. Usiamo periodicamente un concime che contenga sostanze nutritive.

Acquistiamo un terriccio abbastanza pesante e compatto, con torba e sabbia, per evitare ristagni d’acqua. Puliamo la pianta e osserviamo bene che non abbia segni di parassiti e malattie fungine ed eliminiamo le foglie più rovinate.

Ma il vero segreto potrebbe essere la potatura stagionale. Dopo i primi anni di crescita, infatti, è un’azione a dir poco fondamentale. Una prima potatura si effettua a fine inverno, per rinvigorire la pianta e favorire la crescita di nuovi rami e fiori, facendo un taglio obliquo, sempre sopra 2-3 gemme.

Potatura autunnale

Oltre la potatura invernate, bisogna tagliare anche in estate, quando saranno sfiorite, ma anche in autunno dovremo provvedere a potare le nostre rose. Questo permetterà alle pianta di liberarsi dei boccioli vecchi e di riprendere le forze per avere una crescita strepitosa.

Quando hanno terminato il loro ciclo di fioritura, dovremo eliminare foglie, rami e fiori completamente seccati. Anche in questo caso è bene tagliare sopra la gemma, utilizzando cesoie ben pulite e disinfettate, tenendole inclinate a 45 gradi. Non sfoltiamo solo le parti esterne, ma concentriamoci anche sulla parte centrale della pianta.

