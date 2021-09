La frutta secca generalmente rappresenta il perfetto snack salutare, che elimina ogni senso di colpa. Una manciata di noci o mandorle può togliere il senso di fame, donando al nostro organismo svariati nutrimenti.

Lo sapevano bene anche i nostri antenati, che li associavano a miti e simboli di diversa natura. Ad esempio, l’albero di noce era strettamente legato al dio Giove, perché maestoso e perché nasceva in posti isolati dal resto delle altre specie.

Nell’antica Grecia, invece, accostavano il noce alla gelosia tra 3 sorelle. Il mito racconta che Dionisio s’innamora di Caria e punisce le altre sorelle, trasformandole in roccia. Ma la sua amata, in preda al dolore, decide di togliersi la vita. Così la divinità dell’Olimpo decide di onorare il suo ricordo, facendo diventare Caria un albero di noce.

Nelle tradizioni popolari siciliane, infine, tenere in tasca una noce porta fortuna e allontana la cattiva sorte.

Effettivamente, il valore protettivo non è lontano dalla realtà, perché questo frutto è un vero toccasana per tutto l’organismo. Ma non è l’unico tipo di noce che è alleato della salute. Esiste, un altro tipo di frutta secca meno popolare. Infatti, non tutti conoscono questo delicato frutto tropicale ricco di potassio che aiuterebbe a proteggere intestino e cuore.

Le noci di Macadamia

Non tutti conoscono questo delicato frutto tropicale ricco di potassio che protegge intestino e cuore. Nasce in Australia, per poi espandersi principalmente in Sudafrica, Brasile e alle Hawaii.

Esistono 2 specie di Macadamia: l’integrifolia, dei Paesi tropicali, e la tetraphilla, nelle aree subtropicali. In natura, l’albero, può anche raggiungere altezze notevoli, di circa 15-20 metri e i suoi frutti arrivano non prima di 6 anni. Anche la sua spettacolare fioritura rosa e bianca apparirà dopo anni, ma nell’attesa è possibile godere delle sue bellissime foglie verde lucido.

La condizione per farla crescere bene è l’umidità, ma anche le alte temperature. In realtà, è anche possibile coltivarla in casa, se posizionata in punti luminosi. Crescerà massimo fino a 3 metri d’altezza.

Il guscio delle noci non è proprio semplice da rompere, infatti molto spesso le troviamo in commercio già sgusciate. Il loro sapore è dolce, quasi vanigliato, tanto da essere perfetto per condire vari dolciumi e dessert, ma anche insalate e pesti salati.

Il prezzo varia dai 25 ai 40 euro al chilo, ma bastano pochi semi per trarre tutti i benefici. Infatti, la quantità di fitosteroli, acido oleico, palmitoleico e pantotenico, rende le noci dei paladini protettori del cuore e delle arterie. Mentre fibre, selenio, vitamine A, B ed E favoriscono anche il metabolismo e la salute dell’intestino, aumentano le difese antiossidanti.

Mangiamo le quantità consigliate, per assorbire tutti questi nutrimenti e ricordiamo che sono anche prive di glutine, quindi adatte agli intolleranti. Controlliamo, prima di mangiarle, di non avere allergie a questo prodotto, per evitare brutte conseguenze.

