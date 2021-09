Impieghiamo ore e ore a curare il nostro orto e le nostre piante, ma ci sono aspetti che non possiamo prevedere del tutto. L’arrivo di parassiti, infatti, può rovinare quello che abbiamo piantato nelle precedenti settimane.

Ma oltre ad infestare la vegetazione, spesso li troviamo liberi in casa, magari anche vicino il cibo e gli indumenti. Se alcuni insetti sono impercettibili all’occhio umano, altri sono più grandi e brutti da vedere.

Gli insetti forbice, forbicine o tagliaforbice, hanno un aspetto minaccioso, li riconosciamo per il corpo allungato, marroncino e delle pinze posizionate sulla schiena. Non sono insetti velenosi, ma possono pizzicare l’uomo per difendersi e mangiare e infestare le piante del giardino.

Da un certo punto di vista non sono animali del tutto negativi, perché si nutrono anche di piccoli insetti, fastidiosi per l’uomo. Ma se abbiamo a cuore i nostri fiori e frutti è meglio allontanarli prima possibile. Per liberarci di loro, prima di ricorrere a spray altamente chimici, possiamo usare alcuni ingredienti comuni e poco costosi.

Mai più insetti forbice in casa e fuori con questi rimedi veloci ed economici

Se non siamo vittime di un’infestazione, risolvere il problema e sbarazzarci di qualche insetto forbice non sarà troppo complicato. Non sono nocive, ma le femmine potrebbero presto depositare decine e decine di uova in casa e fuori.

Primo step è togliere dal giardino tutti detriti, come tronchi ammuffiti, rami secchi, foglie, per individuare i loro nidi e da dove arrivano. Visto che amano molto i punti più bui e stretti, potremmo preparare una trappola, facile e veloce. Basterà recuperare delle scatole di cartone rigido, ad esempio quello ondulato, e capovolgerlo vicino il nostro orto.

Mettiamo altri cartoni dove abbiamo notato ulteriori danni, perché di giorno tenderanno a nascondersi proprio lì sotto. La sera prediamo il cartone, dove troveremo sicuramente qualche insetto con le pinze e smaltiamoli lontano.

Ingredienti naturali

La farina fossile è fatta da elementi naturali fossili tritati finemente, si può acquistare nei vivai o negozi specializzati. Questa è molto utile per eliminare molti insetti, compresi i tagliaforbice. Spargiamola nei percorsi e nelle zone che portano alle piante da salvaguardare e non vedremo più questi insetti.

Non avremo mai più insetti forbice in casa e fuori con questi rimedi veloci ed economici. Come questo semplice insetticida preparato con l’olio all’aglio. Basterà tritare circa 10 spicchi d’aglio in olio per 24 ore, alla fine aggiungiamo 500 ml d’acqua e un cucchiaio di sapone biologico.

Il preparato è un concentrato, quindi prima di utilizzarlo sulle foglie diluiamo 1-2 cucchiai con abbondante acqua. Inoltre, non scordiamo che esistono delle piante che sono repellenti naturali, acquistiamo qualche piantina di menta peperita, risolveremo il problema e decoreremo i nostri balconi, davanzali, stanze e giardini.