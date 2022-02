L’oroscopo non ha dubbi: il nostro segno definisce anche la nostra personalità. Se siamo irascibili, gentili, calmi, affidabili, infedeli, simpatici, insomma tutte le nostre caratteristiche sarebbero parzialmente influenzate dal periodo in cui siamo nati.

L’oroscopo potrebbe addirittura indicare quale potrebbe essere la migliore carriera lavorativa da scegliere, basandosi appunto sulla nostra personalità. Quindi ci sono segni precisi e razionali, che sono più adatti per lavori scientifici, ed altri invece che sono molto creativi e che dovrebbero scegliere un percorso lavorativo meno matematico.

Oggi ci concentriamo su questo secondo gruppo, conoscendo i tre più adatti al lavoro artistico. Dunque, ecco i segni zodiacali più creativi, i più adatti per diventare pittori, scrittori, attori, e molto altro.

Il genio della creatività risiede in questi segni

Il primo segno è il Pesci. Si tratta probabilmente del più creativo di tutto lo zodiaco, che in particolare è molto adatto a seguire una carriera musicale. In generale, però, il Pesci è adatto a qualunque ambito artistico, perché ha un grande istinto ed una spiccata capacità di comprendere il Mondo.

Si tratta anche di un segno empatico, che sa riconoscere le emozioni delle persone che lo circondano, Allo stesso tempo, sa come emozionare grazie alle sue opere. Una canzone, un film, una poesia creati da un Pesci arrivano dritto al cuore, grazie alle sue spiccate capacità artistiche e alla sua empatia.

Ecco i segni zodiacali più creativi e che hanno il talento per diventare grandi artisti

Un segno che è creativo quasi quanto il Pesci è il Cancro. Il punto forte di questo segno è l’immaginazione, che gli permette di creare nella sua mente mondi immaginari meravigliosi. Per questa ragione, i campi in cui il Cancro spicca di più potrebbero essere il cinema e la scrittura.

Si tratta anche di un segno piuttosto determinato, che sa come far diventare realtà i propri sogni. Quindi riesce a resistere bene anche alle tante difficoltà che la carriera di un artista può incontrare. Anche se le sue opere all’inizio verranno rifiutate, e faticherà a far decollare i suoi progetti creativi, il Cancro non si fermerà, ma anzi continuerà a perseverare fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Concludiamo con il Leone, segno molto emotivo, forse troppo a volte, che dovrebbe sfogare le sue emozioni in un bel progetto artistico. La musica e la scrittura sono particolarmente adatti per raggiungere questo obiettivo. Le sue creazioni possono essere una valvola di sfogo che gli permette di restare in pace con sé stesso e quindi mantenere la serenità.