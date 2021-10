Sta per arrivare il fantastico Festival del fumetto a Lucca per trascorrere il Ponte di Ognissanti

Lucca è una cittadina toscana di poco meno di 90.000 abitanti. È famosa per le sue mura, che ne circondano il centro storico. Le passeggiate sopra di essere sono un must per chiunque la visiti da turista. Una cinta muraria di poco più di 4 chilometri che è stata inserita nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. È la città che ha visto nascere il grande compositore Giacomo Puccini, la cui casa natale è oggi un museo molto interessante da visitare. La sua cattedrale, dedicata a San Martino, in stile romanico è tra le più suggestive di tutta la Toscana.

Lucca non è solo questo, anzi. In un weekend si fa davvero fatica a visitarla tutta. È detta la città delle 100 chiese perché nel centro storico ne sono presenti davvero molte, tra consacrate e sconsacrate. Il suo è uno skyline fatto di campanili unico nel suo genere. La vetta più alta è la Torre Guinigi, a 44 metri di altezza. Da qui si può osservare un paesaggio mozzafiato, circondato dalle Alpi Apuane a ovest e dagli Appennini a est.

Lucca Comics and Games Festival

Solo la città meriterebbe una visita approfondita, ma, per darle qualcosa in più, ecco arrivare il Lucca Comics and Games Festival. Dal 29 ottobre al 1° novembre, in pieno Ponte di Ognissanti, questa manifestazione arricchirà il panorama culturale del capoluogo toscano. Gli amanti del genere potranno godersi la mostra in un contesto unico, come quello spiegato in precedenza. “Un’esplorazione al centro della convergenza dei linguaggi contemporanei”, questa è la magnificente descrizione che il Festival dà di sé stesso. Il cinema, il fumetto, la magia, i giochi, la musica. Questo è molto altro si potrà trovare in quattro giorni davvero intensi che gli amanti del fantasy non potranno perdersi.

Per facilitare l’afflusso secondo le normative Covid, ci saranno ben tre aree della città dedicate al Festival. Quella tradizionale della zona Fiera, il palazzetto dello sport PalaTagliate, e alcuni palazzi del centro storico, oltre a delle tensostrutture create accanto a essi. Bisognerà munirsi di un’apposita mappa per studiare il percorso che condurrà il pubblico a visitare le diverse attrazioni.

Tutta la città quindi sarà immersa in questa manifestazione, capace di attrarre molti turisti dall’Italia e dall’estero. Folta la presenza giapponese, che, però, causa Covid, quest’anno non potrà rispondere come accaduto fino al 2019. I manga, infatti, sono tra i protagonisti assoluti del festival e l’area Japan è da sempre quella che cattura il più alto numero di spettatori. Quest’anno, con una stagione di ritardo per i motivi sopracitati, si celebrerà il trentennale italiano de I Cavalieri dello Zodiaco, cartone cult per diverse generazioni.

Sta per arrivare il fantastico Festival del fumetto a Lucca per trascorrere il Ponte di Ognissanti, dove arte e magia si intrecceranno. La suggestiva bellezza di una delle città dal più alto contenuto artistico del nostro paese che si unisce al mondo della fantasia e dell’immaginazione. Un mix di suggestioni da non perdere e da godersi sfruttando al meglio un breve periodo di vacanza.