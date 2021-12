Celebrare per bene la festa di Natale è un obbligo per qualunque italiano che si rispetti. E quale modo migliore per onorare una festività se non con un buon pranzo o una buona cena in compagnia? Un pasto che, per diventare ancora più speciale, dovrà essere abbinato al piatto giusto per l’occasione. Ecco, allora, che il Natale sarà proprio uno successone grazie a questo dolce sano e gustoso come non mai.

Tutti gli ingredienti necessari

120 gr di farina integrale;

40 gr di fiocchi d’avena;

2 cucchiaini di semi di lino macinati;

120 gr di mandorle non pelate;

50 gr di uvetta;

120 gr di carote;

180 ml di latte di cocco;

100 gr di zucchero semolato;

2 cucchiaini di estratto di vaniglia;

sciroppo d’acero;

2 cucchiaini di cannella in polvere;

2 cucchiaini di zenzero fresco grattugiato;

1 cucchiaio di lievito in polvere per dolci;

3 cucchiai di olio di semi di girasole;

sale.

Natale sarà proprio uno successone grazie a questo dolce sano e gustoso come non mai

Per prima cosa mettiamo l’uvetta rinvenire in acqua tiepida per una decina di minuti, poi scoliamola e asciughiamola. Laviamo le carote e poi tritiamole o grattugiamole sottili sottili. Fatto questo, mettiamo nel mixer anche metà delle mandorle e lasciamo i fiocchi d’avena ammollo nel latte di cocco per circa 10 minuti.

In una ciotola a parte, mescoliamo la farina di semi con 2 cucchiai d’acqua e lasciamola a riposare per 2 minuti. Uniamo il tutto ai fiocchi d’avena e mescoliamo assieme lo sciroppo d’acero, l’olio di semi, l’estratto di vaniglia e lo zucchero. Ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo le carote e mescoliamo con una frusta a mano.

In un’altra ciotola ancora mescoliamo la farina integrale con il lievito, la cannella, lo zenzero e il sale. Uniamo questa miscela con la miscela di carote e mescoliamo il tutto per amalgamarlo senza però lavorarlo troppo. Incorporiamo poi metà delle mandorle tritate e l’uvetta.

Arrivati a questo punto, versiamo l’impasto in uno stampo da plumcake ben rivestito di carta da forno. E per finire cospargiamone la superficie con le mandorle grattugiate rimaste e tutte quelle intere.

Cuociamo il tutto in forno preriscaldato a circa 170 °C per un’ora e un quarto e poi facciamo raffreddare una decina di minuti. Prima di servire spennelliamo la superficie con lo sciroppo d’acero e prepariamoci a gustare il nostro fantastico dessert.

