Per mascherare le rughe sul viso e farlo sembrare immediatamente più giovane c’è solo una cosa da fare: dare luce.

È proprio la luce, infatti, la regina dell’estate 2021, anche per quanto riguarda i capelli. Attenzione però, non vogliamo dire che tutti debbano tingersi di biondo. Per dare luce ai capelli servono altri segreti che stiamo per svelare.

Scopriamo subito insieme quali sono i colori di tendenza di questa estate per eliminare la stanchezza e ridare subito freschezza al nostro viso.

La tendenza capelli che sta spopolando nell’estate 2021 rende luminoso e attraente qualsiasi viso

Noi di ProiezionidiBorsa sveliamo spesso i segreti dei parrucchieri per ringiovanire il viso a qualsiasi età. Ad esempio abbiamo suggerito come tagliarsi i capelli a 50 anni per dimostrare 10 anni in meno.

Chi ama seguire la moda può anche scoprire qual è il taglio più bello dell’estate 2021, richiestissimo e che sta bene a chiunque.

Partiamo con un taglio corto

Il taglio corto conferisce già di per sé freschezza e leggerezza a qualsiasi viso. Se vogliamo aumentare ancora di più questa sensazione, non dovremo fare che creare dei punti di luce. In linguaggio tecnico si chiama “color block”, e consiste nel creare sui capelli dei blocchi di colori, spesso contrastanti. Si tratta di un’acconciatura molto decisa, che dà immediata personalità anche al viso più comune.

Lunghezze medie o alle spalle

Anche questa volta siamo davanti ad un taglio sensuale ed elegante allo stesso tempo. Per dare luminosità ad un taglio di media lunghezza, il consiglio è di creare dei riflessi caldi. Basta ispirarsi ai colori della terra. Si dovranno creare dei riflessi color “terra battura” se la base è scura, o color miele se la base è chiara.

Il capello lungo è sempre affascinante

Il capello lungo con l’età tende a sfibrarsi, e ad apparire secco e rovinato. Se fortunatamente non si tratta del nostro caso, potremmo darci una nuova immagine con un balayage sui toni del biondo o caramello. Le schiariture stanno bene anche su una base più scura, anzi sono ancora più originali! Ed ecco spiegato perché la tendenza capelli che sta spopolando nell’estate 2021 rende luminoso e attraente qualsiasi viso!

Approfondimento

Attenzione, perché chi si fa la tinta ai capelli dovrebbe essere consapevole di questi rischi di cui le pubblicità non parlano