L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è stato cancellato e molte di noi hanno ritrovato la passione per il make up. Se prima non aveva molto senso indossare il rossetto, ora in molte sono tornate a metterlo, per dare un tocco di colore.

Il rossetto è un cosmetico amatissimo dalle donne, in grado di creare un effetto appariscente e sensuale. Non tutti i colori, però, si abbinano con tutti i visi e le carnagioni. Per questo motivo, prima di scegliere un colore e un modello, dovremmo sempre consultare le regole dell’armocromia.

Oggi vedremo quali sono i colori migliori per le donne autunno e inverno: ecco i rossetti perfetti per more e castane, che esaltano la nostra bellezza naturale.

L’importanza della temperatura dei colori

Quando scegliamo il make up dovremo sempre seguire alcune regole. Innanzitutto, dobbiamo vedere che si intoni con il nostro viso. Poi dovremo assicurarci che sia in linea con il nostro stile e quello dell’outfit.

Se ad abbinare colori diversi in pochi hanno difficoltà, la vera sfida è capire quali colori sono giusti per l’insieme della nostra bellezza. Per capirlo è importante sapere quale sia la nostra carnagione e l’intensità dei nostri colori.

Un aspetto fondamentale, però, è la temperatura dei nostri colori naturali. Ovvero, se abbiamo una carnagione con sottotono freddo oppure caldo. Per capirlo e per riuscire a posizionarci nella giusta stagione dell’armocromia possiamo vedere in che modo ci abbronziamo.

Se diventiamo dorate siamo calde, se olivastre siamo fredde. Una volta che abbiamo stabilito che tipo di sottotono abbiamo, possiamo passare alla scelta del rossetto.

Ecco i rossetti perfetti per more e castane per sembrare più giovani e luminose

Ammesso che non tutti i rossi sono uguali, è bene sapere che esistono infinite sfumature, con diversi livelli di intensità, temperatura e saturazione.

Quando scegliamo un rossetto, è bene incominciare a restringere le opzioni in base ai colori che si sposano bene con il nostro tipo. Se siamo more, abbiamo i capelli castano scuro o nero e abbiamo una carnagione olivastra, dovremo scegliere dei rossi freddi, che vanno dal magenta al rosso carminio. Dovremo preferire un effetto lucido e colori ad alta saturazione e freddi.

Se invece siamo castane chiare, abbiamo una carnagione calda e chiara possiamo lanciarci su colori più pastello, rossi freddi e aranciati. Se le more vengono “spente” dall’effetto opaco, invece le castane stanno molto bene.

Ora che conosciamo queste regole possiamo lanciarci alla ricerca del nostro rossetto preferito, per esaltare la nostra bellezza naturale.

Approfondimento

Non solo nei rossetti, ma l’armocromia ci aiuta anche a capire quale tinta sta meglio con il nostro viso.