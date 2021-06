Con l’arrivo dell’estate, oltre al caldo e le belle giornate cominciamo a tirare fuori dall’armadio i vestiti estivi.

Mettiamo via cappotti, felpe e maglioni e cominciamo ad usare pantaloncini, magliette leggere, canottiere e sandali.

Spesso però succede che ci accorgiamo di non avere abbastanza vestiti estivi e siamo costretti a fare un po’ di shopping.

Poche volte però ci rendiamo conto che tanti dei vestiti che abbiamo nell’armadio, magari nascosti dietro altri capi, non li usiamo più da tempo.

Rimangono lì sempre dietro ai vestiti che usiamo più spesso e molte volte ci dimentichiamo anche di averceli ancora.

Ci ripromettiamo sempre di fare pulizia dei vestiti vecchi ma finiamo sempre per tenere tutto perché nella vita non si sa mai che qualcosa torni di moda.

In realtà non pensiamo mai ad un fatto importante. Molti vestiti che ormai non mettiamo più da tempo o che ci hanno regalato e non ci sono mai piaciuti, in poche mosse potrebbero diventare capi stupendi. Vediamo perciò come ottenere splendidi top e magliette da capi che non usiamo più.

Come ottenere splendidi top e magliette da capi che non usiamo più

Ci vuole solo un po’ di inventiva e di pazienza. Ad esempio, vestitini estivi molto attillati o che non metteremmo mai potrebbero diventare belle magliette estive.

L’unica cosa che dobbiamo fare è tagliare il vestito con delle buone forbici e renderlo più corto esattamente come una maglietta.

Attenzione e precisione

Dobbiamo fare attenzione a non far sfilacciare il tessuto. Per fare un lavoro completo possiamo anche fare un piccolo orlo con ago e filo. Nessuno si accorgerà che la nostra maglietta nasceva inizialmente come il vestito che abbiamo sempre odiato del nostro armadio.

Con la stessa tecnica è molto semplice anche rendere dei pantaloni lunghi dei pantaloncini molto più belli ed eleganti.

Le magliette a maniche lunghe possono diventare a maniche corte o a mezze maniche. Il collo alto può diventare una scollatura elegante. Una felpa può diventare un gilet da indossare in casa o per andare a correre.

Tutto è possibile serve solo un po’ di fantasia e voglia di fare.