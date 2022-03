Ecco i nuovi concorsi per diplomati e laureati da assumere con contratto a tempo indeterminato e per 3 profili

Tempo fino al 26 aprile 2022 per approfittare delle opportunità lavorative per un Comune d’Italia. Sono davvero pochi i requisiti necessari per candidarsi e, per una parte di queste, basta il diploma. In più, un vantaggio interessante è la possibilità di essere assunti con contratto a tempo indeterminato. Vediamo di seguito tutti i dettagli sul bando, come i profili ricercati e le istruzioni sul come inviare domanda.

Cosa serve per candidarsi

Sebbene i 3 profili lavorativi disponibili siano diversi fra loro, è possibile comunque stilare una lista di requisiti generali necessari per accedere alle selezioni. Innanzitutto, il candidato deve avere la cittadinanza italiana o rientrare in una delle altre categorie specificate all’interno del bando. Seguono un’età uguale o maggiore ai 18 anni, l’aver completato gli obblighi di leva, godere dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica. Infine, lo stesso deve essere in possesso della patente di tipo B e non avere condanne penali a suo carico.

Le posizioni aperte

Ecco i nuovi concorsi per diplomati e laureati dedicati a 3 profili diversi per il Comune di Conegliano, in provincia di Treviso. Questi sono Istruttore Amministrativo Contabile, 6 posti; Specialista Vigilanza, 2 posti e Archivista, un solo posto. Per la prima posizione presentata, il candidato interessato deve aver conseguito un diploma di scuola media superiore.

Le risorse indicate per il ruolo di Specialista di Vigilanza hanno un’età che non supera i 40 anni. Inoltre, sono in possesso dei requisiti per diventare agente di pubblica sicurezza, descritti nell’articolo 5, comma 2, della legge 65/1986. È possibile presentare, come titolo di studio, una laurea in materie quali scienze dei servizi giuridici, politiche e relazioni internazionali, economia aziendale e amministrazione. Per il ruolo di Archivista, infine, si richiedono una laurea magistrale appartenente alla classe LM-5, “Archivista e biblioteconomia”. Se non siamo in possesso di questo titolo, sono disponibili più alternative all’interno del bando relativo.

Per maggiori dettagli consultiamo l’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune. Da questo potremo accedere ai 3 bandi relativi. Ricordiamo, inoltre, che per inviare domanda esistono tre modalità. Queste sono la consegna diretta all’Ufficio Protocollo, l’invio per mezzo PEC all’indirizzo pec@comuneconegliano.legalmail.it e per mezzo di lettera raccomandata.

