Scadono a breve le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato

Nuovi annunci di lavoro completano la lista delle opportunità lavorative disponibili in Ferrovie dello Stato. La data di pubblicazione è per la maggior parte recente, ma le date di scadenza per l’invio delle candidature sono davvero vicine. Poco più di una settimana in alcuni casi, meno in altri. Le offerte sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera che a giovani senza esperienza, grazie ai programmi di stage. Inoltre, non mancano gli annunci di lavoro per candidati con diploma.

Le offerte di lavoro seguenti vanno ad integrarsi con quelle già riportate sul giornale nei giorni scorsi. Ad ogni modo, ricordiamo che in qualsiasi momento è possibile inviare candidatura spontanea utilizzando lo strumento apposito sulla piattaforma ufficiale del Gruppo. Potremo, così, ricevere offerte di lavoro personalizzate sulla base delle preferenze comunicate e delle competenze possedute.

Le offerte di lavoro

Scadono a breve le posizioni aperte, come quella per operatore controllo servizi pulizie. È, infatti, possibile inviare candidatura entro il giorno 11 aprile per questa posizione. La risorsa si occuperà di verificare e controllare gli interventi di pulizia, supportare il Responsabile Contratto Pulizie in varie mansioni e molto altro. Si richiedono per questo ruolo il possesso del diploma di scuola media superiore con specializzazione in uno degli indirizzi indicati nell’annuncio. Ad esempio, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Informatica e telecomunicazioni, Geometra e Trasporti e Logistica sono inclusi nell’elenco. Il voto del diploma può costituire titolo preferenziale. Si richiede, inoltre, il possesso dei requisiti fisici per lo svolgimento di tale impiego. Infine, trattandosi di un annuncio di lavoro su Bolzano, è necessario presentare il patentino di bilinguismo di livello B1. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato.

Altro profilo disponibile in Ferrovie dello Stato è capo tecnico rotabili e, anche in questo caso, è previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato scelto si occuperà di controllare l’efficienza delle attività di manutenzione e di predisporre la necessaria documentazione tecnica per l’apertura di gare di appalto. Per queste ed altre mansioni previste, lo stesso deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore. In più, deve avere maturato un’esperienza precedente di almeno due anni in ambito manutenzione, conoscere il pacchetto Office e il sistema Windows.

Scadono a breve le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato

Per maggiori info sulle posizioni presentate, e sulle tante altre disponibili in Ferrovie dello Stato, consultiamo la pagina dedicata alle carriere. Attraverso la stessa, sarà possibile inviare candidatura comprensiva di curriculum vitae.

