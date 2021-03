Le mode vanno e vengono, si sa. E se per i vestiti, adeguarsi al trend del momento è semplice e poco costoso, la stessa cosa non si può dire per l’arredamento.

A prescindere però dalle mode, a volte si sente il bisogno di rinnovare la propria casa. Sarà che in questo periodo stiamo vivendo la casa più del solito, è facile non trovarsi più a proprio agio nei soliti ambienti e sentire la necessità di rinnovare le stanze.

Non servono cambiamenti radicali dell’arredo ed investimenti economici importanti. Bastano davvero pochi e semplici accorgimenti per trasformare una stanza e darle un nuovo stile.

Ecco i modi poco conosciuti per ottenere uno straordinario effetto vintage e dare nuova vita al nostro arredamento.

Vintage

Il vintage è uno stile che rimane sempre attuale. Riporta indietro negli anni, in un passato più o meno lontano. Evoca un senso di malinconica nostalgia, perché fa pensare alla casa della nonna e ai tempi della nostra infanzia…

Il vintage è uno stile molto vario che si combina bene con altri stili. Inoltre, si esprime in tante maniere differenti. Basta un oggetto particolare, un tipo di tessuto, un pezzo di arredamento… E subito il salotto o la cucina acquistano un sapore retrò.

Chalk Paint

Per dare nuova vita ad un ambiente basta davvero poco. È semplice e costa poco. Ed è anche divertente!

Basta scegliere un pezzo di mobilio: una credenza della cucina, una cassapanca, uno specchio, ma anche un tavolo con le sedie… E ridipingerli utilizzando la chalk paint, un tipo di pittura che sta andando tanto di moda in questo periodo. Si tratta di una vernice opaca che dona alle superficie un effetto ‘gesso’. Facile da stendere, ne basta anche una sola passata se la base è chiara. E non richiede una preparazione di base. La si trova principalmente nei toni pastello.

Complementi d’arredo

Infine, per completare il nostro lavoro di restyling, basta giocare con qualche oggetto antico. Lampade d’epoca, specchiere effetto anticato, una vecchia radio, un giradischi… Se non si vuole spendere troppo in un negozio di antiquariato, è possibile fare buoni affari curiosando nei mercatini delle pulci o facendo un giro sulle apposite piattaforme online.