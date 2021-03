Capelli décor, tutti pazzi per le mollette: l’accessorio glam dell’estate

L’estate 2021 sarà ricordata per il grande ritorno degli accessori per capelli. Sulle passerelle virtuali delle sfilate di settembre c’è stata grande dovizia di cerchietti, mollette e scrunchie, gli elastici morbidi con il fiocco. Le mollette, supergriffate, divertenti o preziose, non si portano però a tutte le età e a tutte le ore del giorno. Ecco una guida pronta all’uso, stilata da Noi della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

Ton sur ton o a contrasto?

L’allegria delle mollette è contagiosa e ci fa dimenticare un po’ la tristezza infinita delle mascherine. Dagli anni Venti in poi, sono sempre ritornate di moda (negli anni Cinquanta, Ottanta e Novanta) con ispirazioni diverse.

Si possono indossare colorate, da cheerleaders. Oppure in tinta con la chioma, anche in composizione random come nel gioco degli shangai.

Le mollette da flapper girls sono decorate da farfalle multicolori, da fiori e ramages stile Bridgetown. Top glam anche quelle con le meduse di Versace, come le indossa Chiara Ferragni. Le mollette griffate con logo o lettering (da Louis Vuitton a Prada, Fendi a Miu Miu) sono l’oggetto più desiderato dalle teenager.

Le mollette da sera super chic

Capelli dècor, tutti pazzi per le mollette: l’accessorio glam dell’estate. Le mollette da sera devono essere luccicanti, preziose. Bellissime tutte le forme dai fermagli a bacchetta al fiore al ramage con foglie all’insetto.

Fino al lettering griffato come le ha proposte Chanel. Super gettonate anche le mollette con pietre colorate e quelle ricoperte di perle di fiume. Se si hanno capelli corti con taglio carrè, mullet o pixie, due mollette tante sulle tempie o sulla nuca fanno molta scena. Accompagnare, volendo, con tiara luccicante e orecchini lunghi e preziosi.

Anche se è duro ammetterlo, non tutte le donne possono portare le mollette dove e come vogliono. Una o due, per mettere in evidenza il viso, vanno bene fino ai 25 anni. Dopo bisogna fare i dovuti distinguo.

Sì, ma solo se il viso è ancora angelico e non certo tondo. Altrimenti si può portare una sola barretta di cristalli o a forma di scritta sopra l’orecchio destro a dialogare con gli occhiali da sole. Sta benissimo su caschetti e mullet.

Dopo i quarant’anni la voglia di mollette si sfoga sul retro della testa. Con un raccolto già perfetto, immobilizzato da forcine invisibili, una barretta di cristalli attira gli sguardi. Idem se con coda di cavallo ricoperta da una ciocca. Va messa subito sopra, sui capelli non ancora infilati nella coda. Una barretta glam, ma anche due diventano segni forti, come simboli matematici.