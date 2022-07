I soldi non sono mai abbastanza, soprattutto in questo ultimo periodo. Con l’aumento dei prezzi di carburanti e bollette dell’energia elettrica, infatti, la spesa mensile di un nucleo familiare è aumentata. Senza contare che i rincari hanno interessato anche i prezzi delle materie prime a livello alimentare. E proprio per questo con il solo stipendio si fatica ad arrivare a fine mese. Molto spesso trovare altre fonti di reddito, quindi, diventa fondamentale. Ecco i modi per arrotondare lo stipendio anche se non si possiedono competenze specifiche.

Guadagnare qualche soldo extra

Non sempre servono particolari conoscenze o competenze per poter arrotondare il proprio stipendio. Esistono modi abbastanza semplici e intuitivi per guadagnare online per i quali è necessario avere solo una connessione ad internet ed un computer. Uno dei modi per avere soldi velocemente è quello di mettere in vendita, ad esempio, tutto quello che si ha in casa e non si utilizza più. Dai regali ricevuti ai libri, dall’argenteria ai fumetti tutto può trovare mercato online. Sia sui siti di aste che su quelli con prezzo già stabilito.

Per chi sta ancora studiando o ha finito da poco, poi, un’altra idea potrebbe essere quella di vendere appunti scolastici e tesine. Se sono fatti bene, infatti, gli altri studenti potrebbero avere interesse a comprarli per studiare. Ci sono siti specifici dedicati proprio alla scuola che permettono di caricare i propri appunti e guadagnare da ogni download.

Ecco i modi per arrotondare lo stipendio online anche senza esperienza

Per chi è bravo con il fai da te, poi, è possibile anche vendere le proprie produzioni: candele e saponette, ad esempio. Ma anche oggetti di maglieria lavorati a mano. Se l’attività piace e si comincia ad avere un buon giro di clienti è possibile, con un piccoli investimento, aprire un negozio online.

Per chi ama la fotografia è possibile, poi, vendere anche i propri scatti. Alcune fotografie, infatti, hanno un prezzo di pochi euro, ma altre possono superare anche il centinaio di euro. In questo caso basterà caricare le proprie fotografie sui siti che si occupano di vendere le immagini con licenza di utilizzo per iniziare a guadagnare.

Per chi, invece, ama i social network l’idea per arrotondare potrebbe essere quella di dedicarsi all’influencer marketing. Questo è sicuramente uno dei modi migliori per guadagnare molti soldi dal web. Anche se in passato da questa tipologia di marketing riuscivano a guadagnare solo i VIP, oggi anche i profili di piccole dimensioni ottengono ottimi risultati. Perché coinvolgono un numero si seguaci più piccoli, è vero, ma molto più coinvolto.

Lettura consigliata

Indennità di disoccupazione, dopo quanto arriva il primo pagamento NASPI