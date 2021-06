Viaggiare piace a tutti, soprattutto nei mesi estivi. Quest’anno però, a causa della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, alcune persone hanno dei budget ristretti per le vacanze estive. In vari articoli su ProiezionidiBorsa si trovano suggerimenti per mete favolose a basso costo. Ovviamente spendere poco denaro per viaggiare significa anche doversi adattare. Non tutti però amano questo compromesso. Per fortuna esistono vari luoghi europei che permettono di intraprendere vacanze di lusso a prezzi davvero accessibili.

Ecco i luoghi perfetti per una vacanza di lusso a basso costo

Canarie

Le isole Canarie sono ubicate nell’oceano Atlantico, a largo del Marocco, sulla costa africana. Queste isole spagnole hanno un clima subtropicale e sono composte da Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera ed El Hierro. Ogni isola ha la sua particolarità.

Romania

Questo paese vanta luoghi bellissimi e foreste rigogliose. Dal momento che il tasso di cambio euro-leu è molto vantaggioso, è possibile soggiornare in hotel di lusso e spa da favola spendendo relativamente molto poco.

Croazia

La Croazia è un paese sito nell’est dell’Europa. La sua moneta locale è la kuta che equivale a circa 13 centesimi di euro. Questa nazione possiede molte bellezze tra cui svariati parchi naturali e laghi. Anche qui è possibile svolgere una vacanza all’insegna del lusso pur avendo un budget più modesto.

Repubblica Ceca

Praga, la sua capitale, è una meta turistica molto nota e graziosa. Inoltre in tutto il paese sono presenti hotel di lusso e spa da sogno a prezzi molto convenienti. Questo paese vanta anche numerose costruzioni architettoniche, tra castelli e borgate, davvero favolose.

Polonia

La polonia è molto economica e ricca di bellezze naturali ma anche di città meravigliose. Varsavia, la sua capitale, è senza dubbio una meta splendida e ricca di storia.

Ecco i luoghi perfetti per una vacanza di lusso a basso costo che si stia cercando il mare, il relax o la città. In Europa è possibile svolgere vacanze di lusso in vari altri stati dell’est. Questo poiché il tasso di cambio con la moneta locale è molto vantaggioso. Se si ha fortuna però si possono trovare pacchetti low cost per mete turistiche anche per il nord Europa o per il Portogallo. Indicativamente però quelle sopra citate rimangono tra le migliori come rapporto qualità prezzo per svolgere lussuose vacanze all’insegna dell’economy.