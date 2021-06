La primavera e l’estate sono il periodo ideale per occuparsi di tutti i lavoretti di manutenzione della casa e del giardino. Abbiamo già affrontato in questa rubrica l’argomento su come riverniciare una ringhiera o un cancello in ferro arrugginito in modo semplice ma con risultati professionali. Ora vedremo come pulire efficacemente il cancello o la ringhiera in acciaio inox in 2 minuti spendendo pochissimo.

I pregi di un cancello in acciaio inox

Al contrario delle recinzioni e dei cancelli in ferro, quelli in acciaio hanno il pregio di non arrugginire e non richiedere manutenzioni. Sono resistenti alle intemperie e alla corrosione data dal tempo. Sono robusti, solidi e diverse ditte sul mercato si stanno specializzando nella progettazione di cancellate con questo materiale. L’acciaio si presta maggiormente a design più moderni, poiché è più complicata la sua lavorazione. Pertanto avremo maggiori superfici lisce e piane. Le impronte e la polvere sono lo sporco più frequente e saranno più visibili. Vediamo innanzitutto quali sono gli errori da non commettere quando puliamo l’acciaio:

a) non utilizzare spugnette abrasive. A lungo termine possono creare micro graffi sulla superficie e lasciare l’acciaio opacizzato;

b) non utilizzare detergenti aggressivi come gli anticalcare. Anche se li usiamo per la pulizia della casa, allo stesso modo delle spugnette, graffiano la superficie;

c) a maggior ragione evitare i detergenti industriali formulati con sostanze chimiche aggressive. Rischierebbero di lasciare bruttissimi aloni che non andranno più via.

Come pulire efficacemente il cancello o la ringhiera in acciaio inox in 2 minuti spendendo pochissimo

In realtà l’operazione è più semplice e veloce di quello che si crede. Bisogna utilizzare un pannetto in microfibra. Dopodiché riempire una bacinella con acqua tiepida, meglio se con poco calcare. Due gocce di detersivo per i piatti delicato, ne basterà pochissimo. Lavare semplicemente così. Con un secondo panno asciutto asciugare accuratamente per evitare di lasciare gli aloni. In questo modo avremo pulito efficacemente le nostre cancellate. Avremo impiegato pochissimo tempo e il risultato sarà perfetto. Inoltre, molto probabilmente non abbiamo avuto bisogno di acquistare nulla. I prodotti che servono sono comuni e presenti in tutte le case. Poche semplici mosse per avere un cancello e una ringhiera di nuovo lucide e splendenti al sole.