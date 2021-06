In questo periodo è meglio non uscire nelle ore più calde. La cosa che si potrebbe fare ad esempio è starsene a casa a guardare un bel film. La scelta di cose da guardare è esplosa da quando i servizi streaming hanno iniziato a farsi strada sul mercato. Ora abbiamo cataloghi sconfinati in cui tuffarci per scegliere ciò che preferiamo.

Oggi in particolare andiamo a vedere un film incredibile che è disponibile su Amazon, che è celebrato come uno dei migliori del suo genere. Questo leggendario film disponibile in streaming ci lascerà a bocca aperta.

Il capolavoro degli anni ‘90

Oggi parliamo di “L. A. Confidential”, un film del 1997 appartenente al genere noir. Questo genere era particolarmente popolare negli anni ‘40 e ‘50 negli Stati Uniti, e l’opera che vediamo oggi costituisce un tributo a quell’epoca.

La trama si svolge proprio agli inizi degli anni ‘50, dove tre detective si ritrovano a fare i conti con un mondo pieno di violenza, corruzione, e criminalità organizzata. I protagonisti sono gli eroi della storia ovviamente, ma in pieno stile noir sono anche degli uomini imperfetti. Essi dovranno combattere il crimine ma anche fare i conti con i propri demoni interiori.

Il successo

I protagonisti sono Kevin Spacey, Russell Crowe, e Guy Pearce, dei mostri sacri del cinema che qui regalano una performance straordinaria. Il cast comprende anche Danny De Vito e Kim Basinger, e quest’ultima ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione.

Critica e pubblico hanno adorato quest’opera che ci riporta negli anni d’oro del cinema noir ma con una narrazione più moderna. Oggi è considerato un pezzo di storia e tantissimi appassionati consigliano di vederlo.

