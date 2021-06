Viaggiare sta tornando ad essere possibile, tenendo sempre ben presente alcune accortezze. Ci sono zone più consigliate ed altre meno certamente. Una buona opzione per l’estate 2021, vista la situazione comunque delicata, potrebbe essere quella di spostarsi, pur restando in Italia. Ma per le persone che non hanno piacere di farlo e vorrebbero viaggiare all’estero esistono comunque delle buone alternative. Questo perché, le vacanze estive sono alle porte e molte persone sono impazienti di tornare a viaggiare verso le mete estere consigliate e più ambite dell’estate.

Infatti, vista la situazione di pandemia mondiale data dal Covid-19, sarebbe prudente svolgere vacanze non troppo lontano da casa. Questo perché in caso di necessità sarà certamente più pratico, comodo, facile ed economico rientrare alla propria sede di domicilio.

Esistono vari stati confinanti o comunque molto vicini all’Italia che possono trasformarsi in stupende possibilità di viaggio. Gran parte dell’Europa fa certamente parte di essi.

Grecia

In particolar modo le isole greche sono molto in voga. Sono moltissime e ricche di paesaggi paradisiaci. Connubio perfetto tra relax e divertimento.

Spagna

Ricca di storia, monumenti, belle spiagge e ottimo cibo. La Spagna si presenta ottimale per vari generi di viaggi. Stupenda per delle vacanze all’insegna del lusso, ma perfetta e molto fornita anche per chi ricerca i bassi costi. Molto note sono le sue isole per il turismo: Ibiza, Minorca, Maiorca ma anche le famose Canarie non mancano nella lista. Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife sono tutte splendide isole che vale la pena di visitare.

Francia

Il paese delle baguette, dei luoghi culturali, dei castelli e del romanticismo. Parigi fra tutte brilla per la sua nota reputazione di città degli innamorati per eccellenza. Ma la Francia non è solo la sua capitale: è una nazione bellissima e piena di luoghi incantevoli.

Portogallo

Terra ricca e calda, con molte tradizioni. Perfetta per chi ama le località marittime, ma anche per chi ama campeggiare e stare all’aperto.

Malta

Piccola isola immersa nel mediterraneo. Ricca di storia e cultura, ma per nulla carente di divertimenti, bei panorami e spiagge meravigliose. Sede anche dell’Ipogeo, reperto culturale e patrimonio dell’UNESCO.

Esistono molte altre alternative come per esempio: Cipro, Croazia, Creta, ma anche la Svizzera, la Germania, o la Polonia possono essere ottimi luoghi di villeggiatura. Quelle sopra citate erano le principali attrazioni turistiche dell’estate, alcune delle quali sempre molto ambite.