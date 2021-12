Il lavoro è il sogno di moltissimi italiani. Il nostro Paese, infatti, ha attraversato una crisi molto lunga, che si trascina ormai dal 2008. In più, il potere d’acquisto delle famiglie italiane è costantemente sceso e proprio recentemente è arrivata la crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid 19.

Quest’ultima si è anche trasformata in una crisi economica e in ristrettezze in ambito lavorativo. Infatti, sono ormai molti quegli italiani che si vergognano a dire di non avere un lavoro e di essere disoccupati. Non c’è proprio nulla di male ad esserlo e noi di ProiezionidiBorsa vorremmo dare qualche idea a questa categoria di persone.

In realtà, sapere quali sono i lavori meglio retribuiti è un’informazione che può essere utile per moltissime persone. Infatti, ecco i lavori più pagati del 2022 che non sempre hanno bisogno di una laurea.

Le professioni classiche che pagano bene

Moltissimi analisti di Class, del Sole 24 ore e di Italia Oggi hanno stilato varie classifiche per capire quali siano i lavori più redditizi in Italia per l’anno che viene.

Non vogliamo riportare qui la classifica ma fare un discorso più generale sulle varie professioni. Infatti, ce ne solo alcune che sono quelle storicamente pagate bene, come gli ingegneri e i farmacisti. I primi guadagnano in media quasi 40.000 euro all’anno mentre i secondi oscillano tra i 4.000 e i 10.000 euro lordi al mese.

I commercialisti, poi, guadagnano in media 85.000 euro lordi all’anno mentre il discorso cambia per gli avvocati. Questa professione sembra essere in crisi ormai da anni, ma troviamo molte disparità: ci sono avvocati, infatti, che superano perfino i 250.000 euro lordi all’anno.

Ecco i lavori più pagati del 2022 che non sempre hanno bisogno di una laurea

Ci sono anche però dei lavori che pagano benissimo e che non rientrano nei tradizionali impieghi redditizi.

Ad esempio, con un corso online si può accedere alla professione di sviluppatore web. Infatti, il web developer è una figura estremamente richiesta dalla nostra economia che si sta digitalizzando sempre di più.

Il suo lavoro consiste nel creare e progettare i siti e le varie applicazioni che gestiscono ormai la nostra vita e la nostra quotidianità. Per accedere a questa professione serve conoscere il linguaggio di programmazione dei principali programmi. Gli stipendi di queste persone si aggirano intorno ai 40.000 euro lordi all’anno.

Legata a questa professione troviamo quella di SEO specialist, ovvero di quegli esperti che si occupano di migliorare l’indicizzazione dei siti internet. In altre parole, dei tecnici informatici che migliorano le performance dei vari siti internet. Il loro stipendio arriva anche a 70.000 euro lordi all’anno.

