A fine anno la domanda che molti italiani si pongono è proprio la seguente. L’anno che verrà sarà fortunato? Arriveranno gioie, amori, soldi e benessere? Sì, sono tutti desideri profondi che vorremmo vedere esauditi.

L’impegno non deve mancare, ma se ci limitiamo a fare una lista di buoni propositi partiamo male. Se vogliamo cambiare rotta, dovremmo già cercare di cambiare vita. Niente capita per caso e senza volontà pochissime cose si muovono per davvero.

L’oroscopo e le stelle ci possono indicare qualche linea generale di intervento, ma se manca il cuore non cambierà nulla. Le stelle, però, ci riescono ad indicare una strada da seguire, soprattutto per quei segni che godranno di molta fortuna. A tal proposito, dunque, scopriamo se siamo nella classifica dei segni dell’oroscopo più fortunati del 2022.

Pesci e Vergine

Durante il 2022 un pianeta molto importante porterà tantissime cose belle ai Pesci. Si tratta di Giove, che già da questa fine dicembre fino a metà maggio sarà proprio nella costellazione dei Pesci.

Questa importante combinazione porterà anche giovamento agli altri segni d’acqua, che sono lo Scorpione e il Cancro. Si preannuncia, quindi, un anno positivo per i Pesci, ma le stelle non riescono a specificare in che ambito preciso. Diciamo che si tratterà probabilmente di un benessere generalizzato.

Per quanto riguarda la Vergine, l’allineamento dei pianeti con la sua costellazione porterà i nati sotto questo segno a un anno di sfide. Come sappiamo bene, le sfide non sono solo negative ma possono portare con sé un sacco di opportunità. Riuscire a prendere il meglio sarà proprio cruciale nel 2022: o sarà un grandissimo successo o un fallimento cocente. Tutto, però, dipenderà dalla reazione di ognuno di noi.

La Bilancia godrà di un anno diviso essenzialmente in due parti. La prima, ovvero fino a maggio, sarà molto positiva e semplice. La positività per la Bilancia sarà proprio la semplicità con cui i nati sotto questo segno sapranno risolvere i loro problemi quotidiani.

Da maggio a ottobre, però, complice Saturno in una cattiva posizione, per i Bilancia le cose potrebbero complicarsi un po’. Tuttavia, avendo fatto le scelte giuste prima non ci sarà da preoccuparsi troppo e, anzi, si dovrà cercare di dare il massimo per gli ultimi mesi dell’anno.

