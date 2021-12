Quelle fastidiose bollicine che possono anche trasformarsi in taglietti dolorosi in bocca. Sarà capitato a tutti di svegliarsi con queste afte sulla gengiva o sulla parete della bocca. Anche se non si tratta di nulla di contagioso o preoccupante non vediamo l’ora di liberarcene.

In alcuni casi possono diventare talmente dolorose da provocare fastidio anche nel mangiare o parlare. Ma sono davvero rari i casi in cui possono essere sintomo di malattie più importanti. Ma nel caso si tratti di ulcere che non guariscono in poco tempo meglio consultare il medico o il dentista.

Se le afte in bocca ci perseguitano creandoci fastidio facciamo attenzione a questo ingrediente che potrebbe causarle

In genere si tratta di piccole ulcere tonde o dalla forma ovale che in pochi giorni spariscono da sole. Quelle più piccole non lasciano alcuna traccia ma quelle più estese possono anche lasciare delle cicatrici. In questi casi si può arrivare anche a diverse settimane prima della totale guarigione.

Le cause che portano alla comparsa delle afte non sono ancora state stabilite. Ma come afferma l’Istituto Superiore di Sanità potrebbero scatenarsi da una combinazione di fattori. Ad esempio potrebbe essere colpa di una spazzolatura dei denti troppo aggressiva. Oppure un morso accidentale di una guancia, come anche colpa di stress e sbalzi ormonali.

Anche sintomo di alcune malattie

Alcune malattie potrebbero portare alla comparsa di queste fastidiose ulcere. Ad esempio la celiachia, un grave disturbo causato dalla sensibilità al glutine. Ma anche la malattia di Crohn o la colite ulcerosa. Quest’ultima malattia cronica può addirittura portare al riconoscimento dell’invalidità. Tant’è che l’INPS paga 287 euro mensili a chi soffre di colite in questi casi.

Ma uno dei fattori scatenanti potrebbe essere il sodio laurilsolfato. Questo composto è presente in alcuni dentifrici e collutori di uso comune con la dicitura SLS o SDS. È un tensioattivo usato non solo in questi prodotti ma anche nelle schiume da barba o shampoo e ha un effetto schiumogeno. Pare quindi che questa sostanza possa causare afte soprattutto in soggetti predisposti.

Prima di acquistare un nuovo collutorio o dentifricio controlliamo la lista ingredienti. Se siamo molto soggetti alle afte uno di questi prodotti potrebbe essere il fattore scatenante.

Quindi, se le afte in bocca ci perseguitano creandoci fastidio facciamo attenzione a questo ingrediente che potrebbe causarle. Rivolgiamoci sempre al nostro medico o al farmacista se vogliamo utilizzare eventuali farmaci. Se il problema è persistente potrebbe essere necessario un trattamento diverso dal classico gel antidolorifico o disinfettante.

