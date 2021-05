Se le azioni Poligrafici Printing riescono a ripartire subito potrebbero raddoppiare il loro valore in pochi mesi. D’altra parte le indicazioni che arrivano dall’analisi fondamentale sono molto incoraggianti.

Se si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che il titolo potrebbe quasi triplicare il suo valore prima di raggiungere questo livello.

Le stesse conclusioni si ottengono andando a guardare indicatori come il P/E (rapporto prezzo/utili) e il Price to Book ratio.

C’è, però, un aspetto che non bisogna trascurare. Poligrafici Printing è una società a piccola capitalizzazione, circa 14 milioni di euro. Dobbiamo, quindi, fare la solita premessa quando trattiamo titoli con piccola capitalizzazione. In questo caso, infatti, il controvalore scambiato è molto piccolo e con somme modeste è possibile determinare forti oscillazioni dei prezzi. Inoltre, i volumi scambiati possono anche essere assenti per molte sedute consecutive. Prudenza, quindi, per evitare di essere intrappolati in situazioni a elevato rischio.

Se le azioni Poligrafici Printing riescono a ripartire subito potrebbero raddoppiare il loro valore in pochi mesi: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la seduta del 15 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,386 euro.

La tendenza in corso è ribassista sul time frame settimanale e rialzista su quello mensile. In quest’ultimo caso, però, va detto che dopo il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,575 euro le quotazioni hanno subito una forte discesa che per il momento si è fermata sul supporto in area 0,44 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione ribassista.

Tornando sul time frame settimanale, invece, notiamo come le quotazioni abbiamo raggiunto il forte supporto in area 0,51 euro (I obiettivo di prezzo). Cosa accadrà in chiusura di settimana rispetto a questo livello sarà decisivo per le sorti di Poligrafici Printing.

La tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire la ripartenza al rialzo con inversione rialzista che si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,56 euro. In caso contrario le quotazioni non sono si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura, ma potremmo assistere anche a un’inversione di lungo periodo nel caso in cui ci sia una chiusura mensile inferiore a 0,44 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

