La stagione calda è terminata. I costumi da bagno sono tornati nei cassetti da un po’ di settimane. Ci si copre sempre di più e si lascia spazio a vestiti meno appariscenti, ma più comodi. Molte donne in questa stagione tendono a vanificare gli sforzi fatti per arrivare alla prova costume. La vita quotidiana tende a far dimenticare la cura del proprio corpo, rimandando sempre a domani quello che invece andrebbe fatto oggi. Spesso passano mesi preziosi prima di intervenire e, altrettanto spesso, poi, servono interventi drastici per rimediare alla situazione.

C’è una particolare operazione che suscita sempre molto dibattito e per motivi differenti: la depilazione intima. Per la stagione estiva non c’è molto da dire, in quanto gran parte delle donne si sentono costrette a farla per una ragione meramente estetica. Nelle stagioni fredde, invece, se ne discute molto di più, anche perché spesso riguarda la sfera relazionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma la depilazione femminile che fa impazzire molti uomini in realtà potrebbe piacere meno per questo motivo

Negli ultimi decenni, si è molto diffusa la depilazione totale. Il glabro meglio del pelo. Motivi essenzialmente estetici e igienici, frutto di un modo di pensare decisamente cambiato dagli anni Novanta in poi. Eppure oggi qualcosa sembra cambiare. Il total nude sta lasciando spazio ad altri tagli che sembrano ingolosire di più i maschi. La strisciolina, il triangolino, insomma si avverte un minimo ritorno del pelo, anche grazie ad alcune celebrità che hanno deciso di sdoganarlo.

Dopo che per anni, tante donne dello spettacolo hanno voluto trasmettere il messaggio che glabro è meglio, oggi si assiste a una leggere marcia indietro. È interessante leggere alcuni dati di uno studio, la più importante rivista internazionale del settore. Il corpo umano, maschile e femminile in egual misura, è ricoperto da peli per la sua quasi totalità. Solo pochissimi punti non ne hanno e sono tutte le principali zone “sensibili” del nostro corpo. Questo però non significa che i peli siano esclusi dal piacere, anzi, semmai è proprio il contrario.

Un pelo ricco di nervi

Sembra incredibile ma la depilazione femminile che fa impazzire molti uomini in realtà potrebbe piacere meno per questo motivo: il pelo è ricco di nervi. Se il tatto è bravo a stimolarli, questi trasmettono al cervello un’impulso superiore rispetto alla pelle. Di conseguenza, non è detto che essere completamente depilate ci garantisca un risultato più soddisfacente. Lo studio ha dimostrato che le donne che si depilano totalmente lo fanno solo per una questione “relazionale”. Anche se questa tendenza sta diminuendo nel corso degli ultimi anni, perché il pelo sembra tornare di moda. Certo non in stile “La Bustarella”, la celebre trasmissione condotta da Ettore Andenna negli anni Ottanta, nella quale le donne ne sfoggiavano uno molto consistente.

Dunque, se il pelo, limitatamente ad alcuni tagli, come citato in precedenza, dovesse riprendere sempre più piede, non sarebbe una cattiva notizia per gli uomini.

Approfondimento

Depilazione maschile, i pro e i contro