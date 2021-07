Ogni estate rovistiamo nel contenitore dei costumi degli anni passati. Li conserviamo quasi tutti, nella speranza di poterli indossare per sempre. Il tempo, però, passa anche per loro, gli elastici diventano molli, i colori svaniscono. Inoltre, se nei mesi abbiamo perso o preso qualche chilo, alcuni non potremo usarli. Oltre allo stato del costume, bisogna sempre considerare che ogni modello e stile deve essere coerente con l’età. Un bikini provocante e scollato non può essere, ad esempio, adatto a chi ha compiuto 70 anni. Riscoprire tagli e stili passati, mai fuori moda, si può ugualmente valorizzare ogni età e fisico. Le scelte dei costumi delle donne over 50, devono essere strategiche e furbe, senza dimenticare il gusto estetico.

Ecco i costumi per essere raffinate e nascondere le imperfezioni dopo i 50 anni

Per passare qualche ora al mare senza sentirsi a disagio è importante scegliere il costume che minimizza i difetti, bilancia il fisico e trasmette classe. Per far ciò bisogna abbandonare completi con tanga succinti e minimali. Prediligere il colore che dona di più e la scollatura che mette in risalto le forme, con sobrietà.

Per coprire un punto vita critico, è adatto un costume intero, oppure una mutandina a vita alta. Se la pancia è molto evidente, scegliere i costumi interi con tessuti increspati o stampe e disegni colorati. Chi ha un decolté poco generoso, dovrebbe optare per un modello intero più scollato, un reggiseno imbottito o con ferretto.

Saranno sempre di grande moda, soprattutto quest’estate, i modelli interi e bikini anni ‘60, da diva di Hollywood, tutti eleganti. Si caratterizzano per la vita alta, culotte, scollature a cuore, colori cipria, stampe, forme geometriche. Per passeggiare in spiaggia, completano l’outfit, un copricostume, tipo pareo o kaftano e un grande cappello da mare,

