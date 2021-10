Può capitare che il viaggio in treno impieghi più tempo del dovuto. Al di là delle cause che possono essere di ogni natura, come un guasto sulla linea o un impedimento meteorologico, abbiamo diritto a un indennizzo. Non siamo noi a dirlo, ma le stesse compagnie ferroviarie che, in caso di ritardo, rimborsano su richiesta o automaticamente una percentuale del biglietto. Infatti, in caso di ritardo del treno ecco cosa fare per aver fino al 50% del biglietto indietro. Scopriamolo insieme.

Le percentuali di indennizzo variano in base alla compagnia, così come alla tipologia di treno e al ritardo commesso. Allo stesso modo, cambiano anche le modalità di richiesta e riscossione del rimborso parziale.

Nel caso di Italo, ad esempio, il riconoscimento dell’indennizzo avviene automaticamente e sotto forma di voucher o come reintegrazione sul Borsellino Italo. In entrambi i casi, Italo comunica l’avvenuto pagamento tramite email.

In quali casi è possibile richiedere un indennizzo

I requisiti e le modalità di indennizzo cambiano, come già accennato, in base alla compagnia ferroviaria con cui si viaggia. In generale, sia Trenitalia che Italo riconoscono un indennizzo del 25% del biglietto in caso di ritardo in arrivo tra 60 e 119 minuti. Se questo, invece, supera i 120 minuti, abbiamo diritto al rimborso del 50% del costo del biglietto.

In caso di treni Frecce con ritardi compresi fra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce un bonus del 25% del prezzo del biglietto. Questo è valido per 12 mesi e utilizzabile per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Se per Italo il pagamento dell’indennizzo avviene automaticamente tramite voucher o aggiunta di credito sul Borsellino, per Trenitalia le modalità cambiano. Possiamo, infatti, richiedere che questo venga versato o in contanti, per pagamenti effettuati in contanti o come bonus o mediante il riaccredito su carta. Per quest’ultimo è necessario che il pagamento del biglietto sia avvenuto tramite la stessa.

Per quanto riguarda il biglietto Trenitalia, la richiesta di indennizzo varia a seconda del treno su cui si ha viaggiato. In caso di treno regionale questa deve avvenire attraverso il modulo di indennità apposito, disponibile sul sito della compagnia.

