L’estate, purtroppo, a volte è sinonimo di spossatezza. Per questa ragione è bene capire come far fronte a questa situazione, per evitare inconvenienti anche gravi. Di sicuro ci sono tante precauzioni da prendere. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato come far fronte alla stanchezza con pochi e semplici accorgimenti.

Quando si ha poca energia, però, a volte bisogna agire subito ed oggi vedremo come farlo grazie ad alcuni cibi davvero straordinari. Alimenti che ci danno energia, ma allo stesso tempo non ci fanno ingrassare troppo. Ecco i cibi perfetti per uno spuntino nutriente, ma senza troppe calorie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Banana

Partiamo da uno dei migliori spuntini che si possano fare, ovvero una bella banana. Questo frutto contiene potassio, un componente importante da assumere, ad esempio, dopo aver fatto attività fisica. Infatti, gli sforzi fisici comportano spesso un consumo di potassio, che è importante da reintegrare. La carenza di questa sostanza porta problemi soprattutto a livello cardiovascolare.

La banana ci fornisce quindi potassio, ma anche zucchero, quindi non esageriamo con il suo consumo. Una banana singola fornisce circa 75 calorie.

Marmellata fatta in casa

Una marmellata, possibilmente non industriale ma artigianale, ancora meglio se fatta in casa, ci permette di avere subito un bel po’ di energia in più. Il trucco qui è non esagerare con lo zucchero nella ricetta. In tal modo, si ottiene una marmellata che garantisce le vitamine e l’energia della frutta, senza eccedere con le calorie.

Mais

Il mais è un alimento estremamente versatile, che si può utilizzare in tantissime ricette. Allo stesso tempo, fornisce un bel po’ di energia, sempre però stando sotto le 100 calorie per 100 grammi. Anche il potassio, come la banana, ha un buon contenuto di potassio. Oltre a fornire energia, ha anche proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, il che lo rende un vero toccasana. Noi consigliamo di servirlo in qualche deliziosa insalata.

Ecco i cibi perfetti per uno spuntino nutriente ma senza troppe calorie. Integriamoli nella nostra dieta e dovremmo stare meglio. Consigliamo, in ogni caso, di seguire le linee guida del Ministero della Salute per una corretta alimentazione.