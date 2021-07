Non è soltanto il nostro corpo che comincia a dare segni di usura e di stanchezza una volta superata la soglia dei 50 anni, bensì anche la nostra mente. Raggiunta la mezza età infatti, spesso ci sentiamo più stanchi mentalmente, più confusi, abbiamo difficoltà a concentrarci e a ricordare dove abbiamo lasciato le chiavi. Ma non dobbiamo rassegnarci al declino cognitivo: una vita attiva sia fisicamente che mentalmente può mantenere giovane e attivo il nostro cervello. E all’interno di una dieta sana ed equilibrata, ci sono alcuni cibi in particolare che aiutano la mente e la memoria. Vediamo quali.

Ecco i cibi migliori per mantenere mente e memoria attiva dopo i 50 anni

Consumare cibi ricchi di vitamine, sali minerali e omega3 è fondamentale per mantenere il nostro cervello in salute. Ma anche alcuni cibi insospettabili possono darci una mano a salvaguardare l’attività della nostra mente. Ecco i cibi migliori per mantenere mente e memoria attiva dopo i 50 anni. Si tratta della curcuma, della frutta secca e del tè verde. Vediamo perché.

Curcuma, frutta secca e tè verde fanno miracoli per mantenere la mente giovane e attiva

La curcuma è una radice usata molto spesso come spezia. Questa pianta è un antiossidante, e aiuta a rallentare l’invecchiamento delle cellule, comprese le cellule del cervello. Inoltre ci aiuta a mantenere un umore migliore, in quanto stimola la produzione di serotonina e dopamina. Questo ci aiuterà a mantenere una vita attiva, e di conseguenza una mente sveglia.

Anche la frutta secca è una preziosissima alleata del nostro cervello, in particolare noci e semi. Non solo fanno bene al cuore, ma studi hanno dimostrato che aiutano le funzioni cognitive soprattutto dopo i 50 anni.

Il terzo alimento miracoloso è in realtà una bevanda. Si tratta del tè verde, che aumenta la concentrazione, la memoria e ci aiuta a mantenerci vigili. Un alleato preziosissimo.

