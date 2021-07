L’errore più comune che facciamo è quello di pensare che soltanto in inverno si possano avvertire fastidi alla gola. In estate, infatti, spesso abbiamo abitudini sbagliate che comportano anche la perdita della voce. Quando rientriamo a casa durante una giornata caldissima e accendiamo subito l’aria condizionata al massimo, ad esempio. Ancora, quando durante una serata umida non indossiamo un bel foulard per proteggere la gola. Gli esempi sono tanti e molti hanno a vedere con gli sbalzi di temperatura. Cosa fare quando la voce va via durante l’estate?

Non resta che scoprirlo continuando a leggere questo articolo.

Cosa fare quando si è senza voce e come farla tornare in pochissimo tempo

Prima di scoprire quali possano essere i rimedi naturali benefici per la nostra voce, è importante tenere a mente che non bisogna sforzarsi troppo. Se si ha una laringite in corso, non bisogna cercare di parlare più forte. Il trucco è fare uscire la voce così come viene. Esercitando questo sforzo, infatti, non si fa altro che peggiorare la situazione, sollecitando troppo le corde vocali infiammate.

Un altro accorgimento, inoltre, consiste nella cosiddetta dieta del silenzio. Brutte notizie per le persone più loquaci: fino a quando la voce non si sarà ripristinata, è bene ridurre le comunicazioni al minimo così da far riposare le corde vocali.

Durante la fase infiammatoria occorre bere molti liquidi. Daranno molto sollievo, ma solo ad una condizione: né troppo caldi, né troppo freddi.

Evitare, invece, le bevande gasate, l’alcool e il caffè, perché molto irritanti.

Causa d’origine

Nel caso in cui la voce va via spesso, bisogna indagare a fondo. Sicuramente, i fattori esterni, come la temperatura e gli sbalzi termici, incidono molto, ma c’è di più. A volte dipende da come respiriamo mentre parliamo. Ognuno di noi prende aria prima di esprimersi. A volte, però, il concetto è molto lungo da spiegare e così si tende a parlare più velocemente, facendo addirittura un pochino di sforzo per terminare la frase.

In questo caso, si è già conclusa la riserva d’aria necessaria e parliamo in costrizione, cioè sforzando il più del dovuto le corde vocali. Bisogna sempre ricordarsi di parlare con calma, senza alzare il tono di voce e prendere la giusta quantità d’aria prima di parlare. In questo modo ci prenderemo cura delle nostre corde vocali e preverremo fastidi alla gola.

Se, invece, il danno è già fatto, un ottimo aiuto naturale è il miele. Ha un ottimo potere emolliente e disinfettante ed è utile assumerlo la mattina. Per migliorare le condizioni della voce, si può anche gustare una tisana con radice di zenzero. Usare spesso un foulard quando si esce per recarsi in luoghi umidi: con un tocco di stile proteggeremo anche le nostre corde vocali. Infine no al condizionatore, sì all’umidificatore dell’aria.

Ecco, quindi, cosa fare quando si è senza voce e come farla tornare in pochissimo tempo.