Grazie all’arrivo della stagione estiva, finalmente possiamo goderci mille varietà di frutta fresca. Tutti sappiamo che consumare regolarmente la frutta fa bene al sistema digestivo e aiuta a perdere peso. Ma non molti sanno che alcuni tipi di frutta sono particolarmente indicati per chi ha problemi circolatori. Consumando questa frutta, potremo saziarci a volontà senza timore di prendere peso. Vediamo di che frutta si tratta e quali sono nel dettaglio le sue proprietà.

Pochi sanno che questi frutti con poche calorie sono un toccasana per la circolazione

Di che frutti stiamo parlando? Delle succosissime pesche. Finalmente sono arrivate sui banchi di mercati e supermercati, e dovremmo approfittarne, perché le pesche sono un vero toccasana. Ne esistono di moltissime varietà, ma tutte hanno delle proprietà preziose per la nostra salute. Le pesche sono delle preziose alleate per la circolazione e per chi vuole consumare cibi dolci senza ingrassare. Pochi sanno che questi frutti con poche calorie sono un toccasana per la circolazione.

Alleate del sistema circolatorio, delle ossa, e del sistema immunitario

Le pesche aiutano il sistema circolatorio grazie al loro contenuto di sali minerali, soprattutto il potassio, di cui le pesche sono particolarmente ricche. Non mancano però anche fosforo, calcio e magnesio. Inoltre, gli zuccheri contenuti nella frutta fresca sono particolarmente indicati se vogliamo seguire una dieta più salutare per perdere peso senza rinunce. Le pesche sono frutti poco calorici, quindi perfetti per chi è attento alla dieta.

Ma non è finita qui: le pesche sono anche fonti preziose di vitamina A, importantissima per lo sviluppo di ossa e denti. Contengono anche vitamina C, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema immunitario.

La pesca aiuta a dimagrire anche per le sue ben note proprietà lassative, che ci aiuteranno a mantenere la regolarità dell’intestino.

Se abbiamo in casa delle pesche invitanti che però sono ancora acerbe, ecco tre consigli geniali per farle maturare più in fretta.