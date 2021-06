Ogni anno si consiglia sempre di fare il solito controllo per vedere se tutto va bene e se tutto funziona come deve. Dopo una certa età gli uomini devono fissare almeno ogni anno una visita urologica. Poiché spesso si possono scoprire dei problemi alla prostata. Per aiutare il nostro corpo è necessaria una sana alimentazione e ci sono alcuni cibi che aiutano più di altri.

Ecco i cibi che fanno bene alla prostata per una sana dieta

Dunque se si hanno problemi alla prostata bisogna evitare di mangiare i cibi che infiammano. Infatti bisogna prediligere alimenti che hanno proprietà antiossidanti. Questi alimenti riducono l’infiammazione della prostata e della vescica. Vediamo a grandi linee quali sono i cibi che fanno bene secondo l’Harvard Health Publishing.

Cibi sani

Le verdure sono molto importanti. Infatti bisogna assumere ad esempio le carote, spinaci, broccoli e albicocche. Serve assumere la vitamina E che si trova ad esempio nell’olio d’oliva che fa benissimo perché ricco anche di acidi grassi omega 3 e infine la vitamina C che si trova negli agrumi, cavolfiori e fragole. Bisogna prediligere una dieta a base di verdure e frutta.

Oltre ai cibi sopracitati è importante assumere cibi con proteine salutari. Ecco i cibi che fanno bene alla prostata per una sana dieta.

I cibi da evitare invece quali sono?

Ovviamente ci sono anche i cibi da evitare perché andrebbero ad aumentare l’infiammazione. E questi ad esempio sono i superalcolici, la birra, il caffè, le spezie forti come pepe o peperoncino. Bisogna evitare anche i formaggi troppo grassi, i pesci grassi come sgombro e tonno e i crostacei. Il consumo di carne rossa va limitato e anche quello di pesce grasso.

Di fondamentale importanza, come sempre, è bere almeno due litri di acqua al giorno e fare allenamento fisico che fa benissimo. Ricordiamo comunque di consultare sempre il medico per una terapia adeguata per i problemi alla prostata.

Approfondimento

Cosa deve mangiare e cosa non deve mangiare chi soffre di pressione alta.