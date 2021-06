Potrebbe capitare a tutti di aprire un vecchio libro e notare le pagine mangiucchiate e traversate dei piccolissimi insetti che camminano velocemente. Sono gli psocotteri, dei fastidiosi insetti attratti dai luoghi in cui c’è muffa e umidità. Vanno dagli uno ai cinque millimetri di lunghezza, hanno un corpo molto sottile, le zampette corte e la testa grande. Possono essere di vari colori, dal grigio al marrone.

In questo articolo spieghiamo come liberarsi di questi fastidiosi insetti che si nutrono di muffa e che possiamo trovare nei vecchi libri non utilizzati da tempo, oppure tra gli oggetti che contengono carta. Anche se non sono portatori di malattie o infezioni potrebbero arrecare alcuni disagi, come leggere irritazioni della pelle.

Ecco come liberarsi dei fastidiosi insetti che si nutrono di muffa e che possiamo trovare nei vecchi libri

Esistono dei metodi che ci permettono di sbarazzarci di questi insetti, e il primo fra tutti è quello di controllare il tasso di umidità presente in casa o in ufficio.

Eliminare gli oggetti infestati

Uno dei metodi migliori per liberarsi di questi animaletti è gettare via tutto ciò che è stato contaminato come: i libri, le scatole, le pile di carta e il cibo.

Possiamo evitare di buttare gli oggetti con questa pratica: metterli in dei sacchetti di plastica e inserirli nel congelatore per un paio di giorni. Trascorso questo lasso di tempo, toglierli dal freezer e aspirare con l’aspirapolvere i parassiti morti.

Togliere la muffa presente in casa

Questi insetti mangiano la muffa, quindi è importante eliminarla. Se in casa si nota la presenza di muffa, intervenire strofinando la zona con acqua e candeggina o borace. In alternativa, tutti i libri e gli oggetti ammuffiti che non si possono pulire. Per maggiori informazioni sulla muffa che si forma nelle case, consultare questa breve guida.

Ventilare gli ambienti

Migliorare la circolazione dell’aria dentro casa è un buon metodo di prevenzione dell’umidità. Aprire le finestre tutte le mattine e in ogni stanza della casa.

Ricorrere ad un apposito insetticida

Se è in corso una vera e propria invasione di psocotteri, è probabile che sia tardi per agire con i metodi sopra elencati. Allora è meglio ricorrere ad un apposito insetticida laddove c’è la loro presenza e attorno agli stili delle porte, agli infissi, nelle fessure e nelle giunture della libreria.