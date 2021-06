Esistono numerosi bonus per chi assume, dedicati alle categorie più in difficoltà come giovani e donne, o alle aree geografiche più depresse. Ecco i bonus che il lavoratore può suggerire al suo datore di lavoro per ottenere un posto fisso con vantaggi per entrambi, perché su questo aspetto conviene collaborare.

Il lavoratore potrebbe anche diventare un suggeritore per il proprio datore di lavoro. In fin dei conti sono entrambi interessati a conoscere tutti bonus possibili, per non perdere nessuna occasione di risparmio o di impiego. Ecco la scaletta che il lavoratore può tenere presente quando si rivolge ad un possibile datore. Queste occasioni vanno colte entro il 2021.

Per chi assume giovani tra 16 e 24 anni o disoccupati da 25 in su

Fino ad 8.060 euro di sgravi fiscali da compensare con i contributi pagati al dipendente. La domanda si presenta direttamente all’INPS in forma telematica.

Ecco i bonus che il lavoratore può suggerire al suo datore di lavoro per ottenere un posto fisso con vantaggi per entrambi.

Il bonus più favorevole e più lungo

Il datore può ottenere uno sgravio pari al 100% dei contributi fino ad una cifra massima di euro 6.000 mensili. Deve assumere ragazzi di età non superiore a 35 anni con contratto a tempo indeterminato. Può andare bene anche la trasformazione di un precedente contratto a tempo determinato. Questo bonus vale fino a tutto il 2029 e quindi è quello più duraturo tra quelli finora descritti. In questi casi l’imprenditore non deve aver licenziato nei 6 mesi precedenti altri lavoratori con la medesima qualifica di quelli assunti con il bonus.

Il bonus donne

Anche in questo caso i contributi scendono a zero per il datore che assume donne disoccupate. Anche questo bonus è accessibile per tutto il 2022. La lavoratrice deve essere disoccupata da almeno 12 mesi o da 6 se l’azienda è situata in un’area depressa.

Incentivi per le assunzioni nel meridione

Gli sgravi sulla contribuzione si protraggono addirittura fino al 2029. La percentuale di sgravio fiscale va a diminuire più ci si avvicina alla scadenza del bonus.