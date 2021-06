Molti italiani adorano fare il bagno nelle acque termali in mezzo alla natura. La fortuna che abbiamo è che il nostro Paese abbonda di questi luoghi naturali e molti di questi sono gratis.

In questo articolo abbiamo visto dove possiamo trovare alcune delle migliori terme gratuite in giro per l’Italia ma oggi vogliamo parlare di un luogo meno conosciuto ma non per questo meno suggestivo. Oggi vedremo dove è possibile fare il bagno in queste piscine naturali gratis dall’acqua caldissima e terapeutica.

Una piscina calda e gratis per un’esperienza relax unica

Sappiamo che il Lazio è una regione incredibile, ricca di storia e di cultura ma che ha anche una natura che lascia senza fiato. Colli, montagne, zone termali, il cuore della penisola ha una ricchezza naturalistica davvero sorprendente e nasconde località meno note ai più.

Oggi vogliamo svelare il nome di una località laziale incredibile che si trova nella zona della Tuscia, a pochi chilometri dalla bella Viterbo.

Stiamo parlando delle piscine Carletti, dei bacini completamente naturali in cui l’acqua sgorga dalle viscere della terra a 58 gradi.

Le piscine sono immerse nella natura in un’atmosfera davvero incredibile, immersa tra gli alberi e i prati. Questo paradiso terrestre è pubblico e chiunque può usufruirne, ora vedremo come.

Ecco dove fare il bagno in queste piscine naturali gratis dall’acqua caldissima e terapeutica

Le acque delle piscine sono sulfuree, ricche di sali e di oligoelementi e possono avere importanti benefici per chi soffre di disturbi dermatologici, respiratori e ginecologici.

La notizia strabiliante è che queste terme sono aperte e accessibili tutto l’anno in maniera del tutto gratuita a qualsiasi ora del giorno. Non dovremo prenotare né avere prescrizioni mediche, sarà sufficiente raggiungere la località e metterci a bagno in questa acqua caldissima.

Se vogliamo vivere un’esperienza indimenticabile possiamo andare in una notte di luna piena e goderci un bagno relax in mezzo alla natura, per rilassare mente e spirito, e per vivere un’esperienza davvero indimenticabile.