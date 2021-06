In questo periodo dell’anno, con l’arrivo dell’estate non possiamo fare a meno di mangiare la gustosissima e attesissima anguria.

L’anguria è il frutto simbolo dell’estate, è davvero buona e soprattutto rinfrescante ma non solo, è anche una mano santa per il nostro benessere.

Subito dopo la sua consumazione, in genere tendiamo sempre a buttarne la buccia, pensando che questa non abbia altre particolari funzioni.

Niente di più sbagliato, non dovremo mai buttare le bucce di anguria grazie al loro geniale riutilizzo lasceremo con una mossa tutti a bocca aperta.

È incredibile pensarci ma lo potremo riutilizzare, in questo caso non come ingrediente in cucina ma come contenitore.

Basterà tagliare a metà l’anguria e rimuovere la polpa che poi utilizzeremo per preparare un delizioso gelato, quando avremo ospiti faremo un figurone.

In alternativa, invece che a metà, potremo ricavare dal cocomero una calotta più piccola, aumentandone così la capienza.

Potremo procedere e riempirlo con una macedonia di frutta fresca oppure anche con diverse tipologie di gelato, guarnendo in fine con gustosissime foglie di menta.

Dovremo semplicemente dare spazio alla fantasia: per esempio potremo riempirlo con del succo di frutta, metterlo nel freezer e servirlo poi come un delizioso sorbetto.

Per un’idea davvero sorprendente e scenografica, potremo pensare di creare un’anguria ubriaca mangia e bevi con la polpa, il ghiaccio e la vodka.

Tagliamo a metà l’anguria, o togliamo una fetta sufficientemente grande dalla calotta per aprire un varco e trasformarla in un contenitore.

Scaviamo all’interno per togliere tutta la polpa che andremo a tagliare a cubetti, eliminando i fastidiosi semini.

Uniamo il tutto con della vodka insieme alla frutta estiva, per esempio melone e pesche, all’interno dell’anguria che diventerà così un contenitore.

Aiutiamoci poi con un mestolo, così potremo servire questa sorta di macedonia alcolica e sorprendere i nostri ospiti con questa preparazione sensazionale.