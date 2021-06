In estate, tutti dobbiamo affrontare il problema del caldo che spesso non ci fa prendere sonno. Se a questo aggiungiamo anche questi fattori l’impresa diventa veramente ardua.

Cioè in estate c’è più luce che modifica il nostro ritmo del sonno, si verifica il cambio frequente di letto magari perché si è in giro per vacanza. Inoltre, non bisogna dimenticare anche il cambio delle abitudini perché in estate ci si rilassa ovviamente di più.

Mentre su questi fattori possiamo in qualche modo con il tempo abituarci, il problema del caldo è ben diverso. Riuscire a risolverlo pertanto può aiutare enormemente per avere un sonno più riposante.

Ecco i 7 consigli che pochi conoscono per dormire bene in estate senza sudare.

L’uso del ventilatore, del condizionatore e indossare abiti comodi

Il primo consiglio è quello di usare un ventilatore per chi ce l’ha. Bisogna però fare attenzione a non abusarne, in particolare puntandoselo addosso direttamente. Il modo migliore per sentire meno caldo è usarlo in movimento così da rinfrescare l’intera stanza.

Poi il secondo consiglio è la scelta dei tessuti con cui andare a dormire. È bene scegliere pigiami traspiranti e lenzuola di puro cotone. Per approfondimenti su quali sono gli abiti più convenienti da usare in estate si può consultare questo articolo.

Poi il terzo suggerimento è l’uso, ormai molto comune, del condizionatore d’aria che è di grandissimo aiuto durante le giornate afose. Anche in questo caso, però, bisogna fare attenzione perché tenere temperature molto basse in camera può essere dannoso per la salute.

Il consiglio è quello di accenderlo qualche ora prima di andare a dormire per poi spegnerlo una volta che è arrivato il momento di coricarsi.

Mangiare leggeri e usare un materasso traspirante

Il quarto consiglio per prendere sonno senza dover patire troppo il caldo, è legato all’alimentazione. I cibi infatti, incidono sulla nostra temperatura corporea per questo la sera è meglio evitare bevande alcoliche e cibi troppo speziati. Questi provocano, infatti, un aumento della nostra temperatura.

Il quinto suggerimento è di usare un materasso anch’esso che permetta di far traspirare l’aria. Quindi con fodere in seta e cotone che aiutano durante le notti afose in estate.

Scegliere la stanza giusta e la posizione più corretta per stare più freschi

Il sesto consiglio è utile per chi abita su una casa a più piani. In questo caso, si sa che il calore tende ad andare verso l’alto. Per tale ragione, spostarsi ai piani inferiori o al piano terra, può farci dormire più freschi.

Infine, quante volte è capitato di girarci più volte nel letto alla ricerca della posizione migliore e più fresca per prendere sonno? Bene, l’ultimo suggerimento è proprio quello di provare questa posizione.

Ovvero la posizione a stella, supini con braccia e gambe divaricate. Questa posizione farà sicuramente sudare meno e ci farà prendere sonno più facilmente. Quindi, ecco i 7 consigli che pochi conoscono per dormire bene in estate senza sudare.