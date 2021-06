Uno dei prodotti necessari all’igiene e pulizia del viso è sicuramente il detergente struccante e tonico. I residui di trucco stancano la pelle e favoriscono l’aumento e la proliferazione di batteri e di punti neri antiestetici.

Inoltre, la parte della pelle che si trova sotto gli occhi è molto sensibile e reattiva se non trattata con dei prodotti delicati e naturali. Per evitare lo sviluppo di brufoli e di borse e occhiaie antiestetiche troviamo un modo semplice e veloce per struccarci e tonificare il viso.

Ecco come possiamo fabbricare uno struccante naturale a casa

Per risparmiare i soldi al supermercato ecco come creare uno struccante bifasico con 2 ingredienti naturali che rispetteranno e idrateranno la pelle del viso facendola splendere.

Per uno struccante fai da te ci servono circa un 50% di gel all’aloe vera o di idrolato di lavanda camomilla o a nostra scelta. Aggiungiamo un altro 50% di olio vegetale adatto alla nostra pelle, come olio di mandorla dolce ad esempio. Aggiungiamo un conservante, se l’idrolato non ne contiene. Si può tenere in frigo per 3 settimane senza conservanti o altrimenti si può utilizzare fino a 3-6 mesi a temperatura ambiente.

Una volta mischiati bene gli ingredienti otteniamo l’effetto bifasico scuotendo il flacone.

Applichiamo bene sul viso aiutandoci con un dischetto di cotone o ancora meglio con un guanto struccante riutilizzabile. Si possono facilmente fabbricare in casa per risparmiare soldi ed evitare di gettare costantemente il cotone e i dischetti. Ecco un modo facile e veloce per creare un guanto struccante morbidissimo e lavabile con della microfibra per una vera carezza quotidiana.

