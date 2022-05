È questa la torta fredda senza panna e gelatina perfetta da assaggiare quando fa caldo e con il cucchiaino

Cucinare i dolci ci piace tutto l’anno. Certo, però, quando fa caldo non abbiamo molta voglia di usare il forno. Per questo motivo, e per non rinunciare a qualcosa che ci piace gustare a colazione o a merenda, possiamo orientarci sulla preparazione di dolci freddi. Questi non necessitano infatti di cottura, ma si preparano e si mettono in frigo, a prendere forma solida. E ce ne sono alcuni la cui preparazione non necessita neanche di elaborazioni particolari, come montare la panna o usare la gelatina in fogli. È il caso della torta allo yogurt senza panna e gelatina, perfetta da gustare al cucchiaio e quando fa caldo.

Per prepararla, non avremo bisogno di particolari ingredienti. Basteranno uno yogurt bianco, o al gusto di frutta a piacere, insieme a del formaggio spalmabile o del mascarpone. Serviranno anche miele, biscotti e marmellata. Abbiamo scelto di proporre una ricetta basata sul gusto di un fresco frutto di stagione di questo periodo, che è la fragola. Secondo noi, è questa la torta fredda senza panna e senza bisogno di gelatina in fogli perfetta da gustare in questo maggio quasi al termine. Per prepararla, dunque, avremo bisogno di questi ingredienti:

100 g di burro;

200 g di biscotti secchi;

350 g di yogurt alle fragole;

200 g di mascarpone;

50 g di miele millefiori;

1 vasetto di marmellata di fragole.

Per preparare la torta, mettiamo in anticipo il mascarpone fuori dal frigo, in modo che si ammorbidisca. Facciamo sciogliere il burro in padella, sbricioliamo i biscotti e uniamoli al burro. Mescoliamo per bene e versiamo il composto in una tortiera ricoperta con carta da forno. Compattiamo con le mani e mettiamo in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, tiriamo fuori dal frigo e teniamo da parte.

Versiamo il mascarpone in una ciotola con lo yogurt e il miele. Mescoliamo al fine di ottenere un composto omogeneo. Versiamo nella tortiera sopra la base di burro e biscotti e livelliamo bene con il dorso di un cucchiaio. Mettiamo in frigo per 24 ore. Trascorso questo lasso di tempo, potremo prelevare la torta fredda allo yogurt e stendere sulla sua base la marmellata di fragole. Potremo quindi consumarne una fetta per la colazione o per la merenda pomeridiana.

