Ecco i 5 migliori robot aspirapolvere dell’anno: costano il giusto e ci fanno risparmiare tempo, fatica e denaro

Stiamo pensando di acquistare il nostro primo robot aspirapolvere ma non sappiamo quale scegliere? Vogliamo una casa pulita senza spendere una fortuna? Siamo nel posto giusto. I 5 robot di cui parleremo in queste righe sono i migliori per qualità-prezzo.

Diciamoci la verità. Le pulizie di casa sono sempre una gran rottura. Alzi la mano chi ama pulire il forno e impazzire per togliere i cattivi odori. Oppure chi si diverte a togliere la polvere da mobili, libri e scaffali vari. Il vero incubo di chi deve pulire, però, sono i pavimenti. Pavimenti che si riempiono di polvere, peli, sporco e macchie. Ma per fortuna c’è la tecnologia a darci una mano e a rendere meno complicata la situazione sotto forma di robot lavapavimenti e aspirapolvere. Se abbiamo sempre pensato di acquistarne uno, siamo nel posto giusto. Ecco i 5 migliori robot aspirapolvere dell’anno. Hanno un prezzo abbordabile, sono super efficienti e alla lunga ci faranno risparmiare tempo e soldi.

Eufy RoboVac 11S è il miglior robot sotto i 200 euro

Non abbiamo mai avuto il robot aspirapolvere e vogliamo provarne uno senza spendere un patrimonio? La scelta giusta potrebbe essere l’Eufy RoboVac 11S. Piccolo ed elegante, questo robot ha il sensore a infrarossi per aggirare gli ostacoli e ha due modalità di aspirazione. Notevole anche l’autonomia che assicura più di un’ora e mezza di pulizia. Il prezzo? Inferiore ai 170 euro.

iRobot Roomba 692 è perfetto per chi ha un cane o un gatto

Chi ha un animale domestico sa benissimo quanto sia complicato togliere i peli dal pavimento. Per questa operazione il Roomba 692 targato iRobot è davvero miracoloso. Costa poco più di 200 euro ed è uno dei pochi dispositivi di fascia economica con doppia spazzola controrotante. In più ha un software che gli permette di riconoscere le varie superfici ed entrare negli angoli più piccoli. L’ultima chicca è la compatibilità con Google e Amazon, che ci da la possibilità di attivarlo e spegnerlo tramite la voce.

Dreame L10 Pro: l’ideale per le case grandi

Dreame si è affermata negli ultimi anni come una vera e propria istituzione nel mondo della robotica. Uno dei prodotti più economici e interessanti è il modello L10 Pro. Il prezzo si aggira intorno ai 250 euro e la dotazione è da top di gamma. Spicca in particolare il sistema tridimensionale di mappatura delle stanze. Caratteristica che, insieme all’enorme sacchetto per lo sporco, ne fanno la soluzione ideale per chi ha la casa grande.

Ecco i 5 migliori robot aspirapolvere dell’anno: questi due modelli lavano anche il pavimento

Lavare i pavimenti nel modo sbagliato potrebbe rivelarsi uno spreco di acqua e detersivi. Per evitarlo possiamo sfruttare alcuni trucchetti geniali. Oppure puntare su robot che abbinano alla funzione aspirapolvere anche quella di lavapavimenti.

Uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo è lo Yeedi Vac Hibryd. Piccolo ed efficiente, farà il suo lavoro se non abbiamo una reggia da pulire. A meno di 250 euro difficile trovare di meglio. Aggiungendo 50 euro, invece, potremo acquistare la versione Max di Vac. Le caratteristiche sono simili a quelle dell’Hybrid ma in più c’è l’ottima app per il controllo remoto a rendere le pulizie davvero smart.