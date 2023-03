Il forno puzza ed è pieno di cattivi odori? Prova questi 3 prodotti naturali super efficaci per pulirlo

Il forno è uno degli elettrodomestici più delicati e complicati da pulire. E in più è un vero e proprio ricettacolo di puzza e cattivi odori. Ma è il momento di smettere di impazzire per mandarli via. In casa abbiamo già i 3 prodotti naturali e super economici per farlo profumare come appena comprato.

Mantenere la casa in ordine e sempre pulita non è solo una questione estetica e di buon gusto. Pulire spesso e non far accumulare lo sporco è anche un ottimo modo per curare la salute e vivere in un ambiente sano. Il problema è che alcune zone sono difficilissime da raggiungere e quindi da pulire. Una di queste è l’interno del forno. Ma per fortuna se il forno puzza ed è pieno di cattivi odori possiamo aiutarci con alcuni prodotti completamente naturali e praticamente a costo 0. Vediamo quali sono e come usarli nel modo corretto.

Ecco perché non dovremmo mai buttare via le bucce di mela

Le nostre nonne ci hanno insegnato che in cucina non dobbiamo mai buttare via nulla. Un esempio su tutti le bucce di banana che possiamo usare come concime naturale o per pulire molti oggetti che abbiamo in casa.

Le bucce di mela non sono da meno e sono un ottimo cattura odori. Prendiamo le bucce di una mela, aggiungiamo uno spicchio di limone e piazziamo tutti in una teglia da forno. Accendiamo per una decina di minuti a 180 gradi. Trascorso questo tempo aspettiamo un’ora che il forno si raffreddi. Quando lo apriremo la cucina sarà invasa da un profumo meraviglioso e la puzza sarà sparita.

L’estratto di vaniglia è fenomenale per farlo profumare

Se amiamo cucinare i dolci avremo sicuramente in casa una boccetta di estratto di vaniglia. Ebbene ci sorprenderà sapere che l’estratto di vaniglia è straordinario per mandare via la puzza dal forno. Possiamo usarlo in due modi. Il primo è quello di bagnare un panno pulito con qualche goccia di estratto e strofinare le pareti. Facile e veloce. Se invece abbiamo più tempo possiamo sciogliere un cucchiaino di vaniglia in una pirofila d’acqua e tenerla in forno per 60 minuti a 180 gradi.

Il forno puzza ed è pieno di cattivi odori? Proviamo il trucchetto del pane

Pochi ne sono consapevoli ma il pane raffermo e la sua mollica sono degli aiutanti preziosissimi per le pulizie di casa. La mollica è infatti uno dei rimedi naturali più efficaci per togliere le piccole macchie di umidità dalle pareti. Ed è efficace anche contro i cattivi odori nel forno.

Facciamo riscaldare il forno per un quarto d’ora a 180 gradi. Spegniamolo e piazziamo dentro finché è ancora caldo una ciotola con una fetta di pane imbevuta nell’aceto di mele. Lasciamo agire per 10-12 ore e riapriamo lo sportello del forno. Anche le puzze di carne e di pesce non potranno resistere.