GF VIP: Giulia Salemi incanta con il look da femme fatale, ecco come copiarlo a prezzi low cost

Seducente, elegante e impeccabile, Giulia Salemi non sbaglia un colpo. La bella influencer ruba la scena ai concorrenti VIP con i suoi outfit all’ultima moda. Ti piacerebbe avere il suo stile? Ecco come fare!

Il Grande Fratello VIP è sulla bocca di tutti in queste settimane. Tra eliminazioni inaspettate, squalifiche scioccanti e primi annunci dei finalisti ce n’è da vedere. Ma tra tutto questo dramma trash che amiamo tanto, la bella Giulia Salemi cattura la scena. Non sbaglia un colpo, ogni settimana la vediamo indossare capi stupendi che la rendono una vera dea. E quello dell’altro giorno non ha lasciato indifferente nessuno, tanto in studio quanto a casa. Ma come copiare il suo stile senza spendere centinaia di euro?

GF VIP: Giulia Salemi incanta con il look pantera

Il look pantera con gli stivali alti e l’abito cut out nero è forse quello che ha più stupito in queste sere. Tanti gli abiti indossati dall’influencer ed ex concorrente di origini iraniane che hanno conquistato il pubblico. Come dimenticare l’abito bianco satinato, sempre cut out dell’ottava puntata o quello verde salvia della ventesima. Un tema ricorrente nei suoi outfit è sicuramente il cut out, tendenza del momento che sta spopolando. Ed è anche nel look da pantera, un mix perfetto di sensualità e classe, che ritroviamo questo dettaglio. Ma è forse l’abbinamento con i maxi stivali alti fino alla coscia che completano il look rendendolo perfetto. Lo stesso abito con un sandalo non avrebbe fatto lo stesso effetto! Ma se volessimo riproporlo per una serata, come fare?

3 idee per copiare il suo look spendendo poco

Il primo abito che somiglia tantissimo a quello nero che ha incantato tutti lo trovi su Asos. Il vestito midi nero con nodo davanti è il doppione ideale a cui abbinare stivaloni alti. Il prezzo? Solo 35,99 €, un vero affare direi da non lasciarti scappare!

La seconda alternativa è un po’ più costosa e si trova sempre su Asos. Il brand è Vesper, l’abito ha le spalline sottili e un corpetto davvero incredibile. Questi taglietti nel tessuto creano una trama incredibilmente affascinante e sensuale. Lo spacco sulla coscia poi fa il resto, un abito per serate importanti con soli 90 €.

Finiamo con una versione di Zara, meno appariscente senza lo spacco vertiginoso. Ma il vantaggio è sicuramente il tessuto, morbido e fasciante che esalta le forme. Ideale se vogliamo un lato B alla JLo ma Madre Natura ci ha dato una tavoletta da surf.

GF VIP: Giulia Salemi incanta con il look seducente che ha ammaliato tutto il pubblico. Riprodurre i suoi outfit da sogno è possibile e senza spendere cifre esagerate per capi firmati. Con un po’ di ricerca si trovano delle alternative low cost stupende come gli abiti originali.