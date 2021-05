L’estate pian piano si sta avvicinando sempre di più e bisogna ammettere che tutti noi stiamo sognando le tanto amate ferie.

Abbiamo tutti vissuto un periodo difficile che ci ha costretto a passare tanto tempo in casa, facendoci desiderare ardentemente un ritorno alla libertà.

Ecco i 5 borghi più belli d’Italia poco conosciuti ma che sorprendono coi loro paesaggi incantevoli e viste mozzafiato, scopiamoli insieme.

Viaggiamo con la mente

Locorotondo è un piccolo paesino pugliese situato nella provincia di Bari, molto suggestivo perché si trova su un colle panoramico.

Potremo godere di una vista incredibilmente romantica che ci affascinerà coi suoi paesaggi incantati.

Viaggianello, si trova in Basilicata precisamente in provincia di Potenza ed è caratterizzato da palazzi barocchi e magnifiche fontane.

Qui dovremo assolutamente assaggiare il piatto tipico locale, la rappasciona, una buonissima zuppa di fagioli e cerali.

Chianalea di Scilla, provincia di Reggio Calabria, è un borgo di pescatori dalla vista incantevole con le case ci danno l’impressione di tuffarsi nel mare.

Si erge in alto il Castello di Ruffo che sembra tenere d’occhio tutto il paese.

Sambuca di Sicilia è un paese della provincia di Agrigento, ricco di vicoli stretti e piazze dallo stile arabeggiante.

Come suggerisce il nome, va assaggiato assolutamente un goccio di sambuca, magari accompagnandoci anche il tipico dolce del posto “minni di virgini”.

Infine, Bard è un piccolo borgo fortificato della Valle d’Aosta, si trova sulla cima di uno sperone roccioso.

Una volta lì visitiamo il famoso forte di Bard, dal quale potremo ammirare una straordinaria vista su tutta la vallata.

Mettere i soldi da parte per le vacanze

Al fine di rimanere motivati a risparmiare per goderci le ferie, potrebbe esserci d’aiuto appendere degli stimoli visivi per non perdere di vista il traguardo.

In questo modo quando avremo la tentazione di oltrepassare i limiti che ci siamo imposti, questa immagine ci porterà sulla strada giusta.