Risparmiare è un’arte che potremmo definire composita. Ci sono tanti aspetti diversi da considerare, tutti molto importanti. Innanzitutto, c’è l’aspetto che molti sottovalutano, forse per pigrizia: il controllo delle uscite. È estremamente importante trovare metodi per tenere traccia di tutte le spese, così da capire dove sono le aree in cui si può migliorare e quelle in cui invece stiamo già facendo abbastanza. Sotto questo aspetto, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente consigliato un utilissimo metodo per non perdersi nemmeno un euro di uscite.

E poi, una volta individuate le aree nelle quali è possibile spendere meno soldi, bisogna trovare le azioni correttive. Uno degli ambiti che di solito pesano di più sul bilancio familiare è quello della spesa al supermercato, e quindi oggi vediamo proprio come agire in questo senso. Sembra incredibile ma esiste un metodo infallibile per spendere di meno al supermercato pur acquistando prodotti di qualità.

Attenzione alle marche

Un consiglio che diamo a tutti è quello di provare a comprare prodotti non di marca, ma generici. Tuttavia, aggiungiamo che è anche importante la maniera in cui si fa. Infatti, non sempre i generici sono di qualità, ed a volte il prodotto di marca è da preferire. La questione si fa particolarmente importante sul cibo: acquistare un alimento di basso livello potrebbe anche avere effetti negativi sulla nostra salute.

Per questo, è bene mettere in piedi un metodo per sceglierli bene, e pian piano capire quali fanno al caso nostro.

Dobbiamo fare così

La prossima volta che vogliamo acquistare qualcosa, prendiamo sia il generico che quello di marca. Oppure, prima uno, e poi appena l’abbiamo consumato, subito l’altro. Così potremo fare un confronto molto accurato dei due prodotti, e vedere se c’è tanta differenza. Per i cibi è anche bene andare a fare una ricerca in rete per capire quali si possono acquistare anche nella versione generica, tenendo conto della nostra salute.

Sembra incredibile ma esiste un metodo infallibile per spendere di meno al supermercato pur acquistando prodotti di qualità. Richiede però cura ed attenzione, e ci vorrà un po’ prima di riuscire a capire se spugne, pasta, torte, e stracci possono essere sostituiti oppure no.