Il verde della natura è un vero toccasana per la nostra salute e il nostro benessere mentale. Il giardinaggio richiede una certa costanza, ma con i giusti alleati si possono ottenere risultati davvero straordinari. In pochi però sanno che questo prodotto presente in quasi tutti i frigoriferi degli italiani può risolvere moltissimi problemi. Ecco i 4 vantaggi di questa comune bevanda sulle nostre piante e un piccolo trucco per gli attrezzi da giardinaggio.

Fertilizzante

Può sembrare incredibile, ma la fantastica bevanda utile per prendersi cura delle nostre piante è la birra. La birra è infatti ricca di minerali (fosforo, calcio, potassio), ma anche di carboidrati e proteine. Tutti questi elementi sono davvero perfetti per la crescita delle nostre piante. Attenzione: è meglio usare la birra aperta già da qualche giorno. Infatti l’alcool sarà evaporato, lasciando solo le sostanze utili.

Il primo e incredibile uso della birra è quindi quello di fertilizzante. Possiamo usarlo sia in giardino sia per le piante in vaso. Diluiamo 2 cucchiai di birra in 1l di acqua e usiamolo per innaffiare, fertilizzare e concimare le nostre piante. Un unico prodotto per mille vantaggi.

Inoltre se nel nostro giardino prepariamo e utilizziamo il compost la birra può di nuovo tornarci utile. Infatti aggiungendola nella compostiera possiamo accelerare la macerazione, accorciando così i tempi di preparazione.

Ecco i 4 vantaggi di questa comune bevanda sulle nostre piante e un piccolo trucco per gli attrezzi da giardinaggio

Un problema comune dei giardini sono le lumache. Per sbarazzarcene definitivamente scaviamo un buco vicino alla nostra pianta e interriamo un contenitore. Versiamoci dentro della birra. Le lumache saranno attratte dalla bevanda e non mangeranno più le nostre piante.

Anche le vespe possono diventare un vero fastidio. Per sbarazzarcene possiamo usare un trucco simile a quello per le lumache. Tagliamo via il fondo di una bottiglia di plastica e avvitiamo bene il tappo. Appendiamo quindi la bottiglia al contrario su un ramo o sul balcone. Versiamo la birra al suo interno e il gioco è fatto. Anche in questo caso le vespe verranno attratte dalla bevanda.

Infine un piccolo trucco extra. La birra nel giardinaggio non è utile solo per prendersi cura delle piante, ma anche per pulire gli attrezzi. In questo caso però è meglio usare la birra ancora frizzante. Immergiamoci dentro i nostri strumenti e lasciamo agire la birra per 10 minuti. Infine con uno straccio pulito e asciutto strofiniamo e asciughiamo bene gli attrezzi.