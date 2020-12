Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ale, lager, lambic, blanche, scure, rosse e chiare. Ebbene sì, stiamo parlando di birra, una delle bevande più antiche del mondo e tuttora una delle più amate. Soprattutto se ghiacciata e artigianale, è una vera benedizione quando si ha sete e caldo. Ed è un elemento immancabile quando si mangia una buona pizza.

Tuttavia si tratta di un ingrediente ancora poco utilizzato in cucina. Ed è un vero peccato perché le possibilità in questo ambito sono davvero molte, anche le più impensabili. L’importante è imparare a bilanciare i sapori. Esploriamo quindi assieme questo nuovo mondo, birra e cucina: un connubio perfetto di amore e di sapore.

Per cosa può essere usato

La birra può essere utilizzata per marinare carne e pesce. Le carni rimangono morbide e gustose, regalandovi un sapore inaspettato e delizioso.

Con la birra si può anche impastare. Per esempio si possono fare tutti gli impasti salati. Questo succede perché il lievito presente nella bevanda va a sostituire quello classico, donando un gusto particolare a tutti questi piatti.

Una vera meraviglia è la pastella. Il segreto sta nuovamente nel lievito, che renderà la frittura davvero croccante e assolutamente irresistibile.

La birra è perfetta anche per sfumare in cucina. Si possono sfumare i soffritti, i risi o la carne. Insomma, va a sostituire il vino in tutte questo tipo di occasioni.

Infine la birra trasformata in salsina è perfetta per condire e decorare in modo originale moltissimi piatti.

Ricette con la birra

Per i risotti la birra può essere utilizzata non solo per sfumarne il soffritto, ma anche durante la sua cottura. Basta infatti aggiungerne un po’ all’acqua calda per ottenere un risultato davvero sorprendente.

Molto famoso è il pollo alla birra, conosciutissimo e davvero saporito. Al posto del pollo si può anche utilizzare l’anatra. Per quanto riguarda il pesce, si possono provare a cucinare le cozze alla marinara, una vera sorpresa.

Buonissimi anche pane, pizza e impasti salati vari, nei quali la birra va a sostituire sia l’acqua sia il lievito quando è molto corposa. Per i condimenti si possono preparare una vinaigrette, una salsa alla birra o addirittura una maionese alla birra.

Infine, esistono anche i dolci alla birra! Si possono preparare torte, tiramisù, dolci al cucchiaio e crepes. Il risultato sembra sbalorditivo.